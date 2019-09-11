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11 вересня • оновлено в 22:19
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Прогріє до +30: синоптик дала прогноз по Україні

4.1т Читати матеріал російською

На території України в четвер, 12 вересня, очікується ясна тепла погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря вдень становитиме +25... +30 градусів.

"У п'ятницю вся ця, підсвічена сонцем та вогняними чорнобривцями, розкіш триватиме", — зазначила вона.

Прогріє до +30: синоптик дала прогноз по Україні
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Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

У Києві 12 вересня буде сонячно, сухо і приблизно +28 градусів.

За прогнозом Діденко, в суботу та неділю Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, пройдуть дощі і похолодає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вересень буде порівняно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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