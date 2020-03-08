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8 березня • оновлено в 20:32
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Україну в травні чекає аномальна спека: з'явився новий прогноз погоди на весну

1.9т
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Погода в Україні в травні буде аномально спекотною і посушливою.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сегодня". Водночас уже з перших днів літа чоловік обіцяє мало не тропічні зливи.

За словами Горбаня, після двох місяців відносного тепла в травні відразу почнеться спека. "В середині місяця більше двох тижнів без опадів... Із 2 до 27 травня майже по всім областям, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, спекотно, температура 28-32 градуса", – сказав він.

"На ярі культури дуже поганий прогноз щодо врожаю", – додав Горбань.

Погода в травні буде аномально спекотною

Погода в травні буде аномально спекотною

Lacasamorett.com

Як писав OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Теги
синоптик посуха спека погода
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