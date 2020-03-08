Україну в травні чекає аномальна спека: з'явився новий прогноз погоди на весну

Погода в Україні в травні буде аномально спекотною і посушливою.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сегодня". Водночас уже з перших днів літа чоловік обіцяє мало не тропічні зливи.

За словами Горбаня, після двох місяців відносного тепла в травні відразу почнеться спека. "В середині місяця більше двох тижнів без опадів... Із 2 до 27 травня майже по всім областям, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, спекотно, температура 28-32 градуса", – сказав він.

"На ярі культури дуже поганий прогноз щодо врожаю", – додав Горбань.

Погода в травні буде аномально спекотною Lacasamorett.com

Як писав OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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