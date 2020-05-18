До +30 і дощі: з'явився прогноз погоди на початок літа

Погода в Україні на початку червня буде досить спекотною – в південних і північних регіонах, а також у центрі температура повітря підвищиться до +26...+29 градусів.

На сході варто очікувати до +28 градусів, а на заході 1-3 червня стовпчики термометрів показуватимуть до +30 градусів, передає Апостроф.

Однак уже 3-4 червня температура повітря почне падати практично в усіх регіонах України. Так, у центрі і на півночі країни цими днями синоптики прогнозують +20 градусів тепла, на півдні – +23...+25 градусів, на заході +23 тепла, в південних областях – +21...+24 градуси.

Такі показники температур триматимуться практично всю першу декаду червня, але на півночі і в центрі з 5 червня очікується навіть похолодання до +13...+15 градусів.

Крім того, в перші дні літа очікується багато опадів – на півдні з 1 до 10 червня буде тільки три сухих дні, на заході, сході і півночі в першу декаду червня очікується п'ять дощових днів.

Відносно сухо в дебюті літа буде тільки в центральній частині України: усього три дощові дні в першій декаді червня, проте решта днів хоч і минуть без опадів, але будуть хмарними.

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради і різкі перепади температур. Незважаючи на схожі розрахунки, думки все ж розділилися.

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