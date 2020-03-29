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29 березня • оновлено в 09:51
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Прогноз погоди на квітень-травень в Україні: прийде сильна посуха

1.6т
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У квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

Такий прогноз озвучила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ГосЧС і НАН України Віра Балабух у коментарі "Сегодня".

За її розрахунками, протягом усього квітня буде помірно тепла погода з невеликими коливаннями температури, в середньому очікується +10-12 градусів. Також вона звернула увагу на головну проблему цієї весни – відсутність достатньої кількості вологи, додавши, що клімат змінюється в усьому світі.

Прогноз погоди на квітень-травень в Україні: прийде сильна посуха

Прогноз погоди на квітень-травень в Україні: прийде сильна посуха

"Квітнева норма опадів повинна випасти, і це добре, тому що у нас за осінь, зиму і березень є істотний дефіцит опадів. На багатьох річках цього року не буде водопілля – і це при тому, що у нас навесні завжди розлив, вода стоїть на полях. Але ситуація залишається тривожною, оскільки в травні розрахунки показують сильну посуху", – пояснила Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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