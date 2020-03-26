Різке похолодання і сніг: з'явився прогноз погоди на кінець березня

В кінці березня 2020 року українцям варто очікувати зміни погоди – по всій країні різко похолодає. Температурний мінімум складе -6°С вночі.

Як розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик, українцям варто приготуватися до похолодання в самому кінці місяця, передають "Факти".

"З 31 березня очікується зниження температури. Знову побачимо лід на калюжах, можливі також сніг, пориви вітру. Але це похолодання буде нетривалим", – розповів він.

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Крім того, у четвер, 26 березня, очікується суха погода, швидкість вітру – близько 10 метрів в секунду, уточнює "Укргідрометцентр". На заході вдень температура буде +10 ..+12°С, вночі – до -6. А на півдні денна температура підніметься до відміток + 14..15°С, вночі – близько нуля.

У п'ятницю, 27 березня, буде суха погода, швидкість вітру – близько 12 метрів в секунду. Вдень на заході та півночі тепло – +11..14°С, вночі – до -4°С. На півдні повітря прогріється до + 15°С.

У суботу, 28 березня, буде також сухо, швидкість вітру – близько 10 метрів в секунду. Вдень у західних та північних областях України +12..14°С, а на півдні повітря прогріється до + 15°С.

У неділю, 29 березня, можливі невеликі опади в Харківській і Луганській областях. Швидкість вітру – близько 8 метрів в секунду. Вдень на заході, а також місцями в північному і південному регіонах очікується + 12-14°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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