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13 березня • оновлено в 07:14
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В Україну прийде спека: синоптики дали прогноз погоди у регіонах

5.4т
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У п'ятницю, 13 березня, на заході і в центрі України очікуються дощі, а східну і південну частину порадує майже літня погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найтепліше буде на Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуться до +16...+19 градусів. У Миколаївській області буде до +18.

Погода в Україні 13 березня

Погода в Україні 13 березня

gazeta.ua

Тим часом у західних областях температура не підніметься вище +8...+10 градусів. Там очікуються сильні дощі та вітер.

На півночі України буде сонячно і до +11. У східних регіонах також сухо і до +17.

У Полтавській, Черкаській та Кіровоградській області очікується дощова погода і до +14...+17.

Погода 13 березня

Погода 13 березня

Скріншот

Як повідомляє OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може привести до подальшої серйозної посухи.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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