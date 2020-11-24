Продовольча криза: сторінка страшного совкового минулого
Сьогодні згадували про Голодомор. Навряд чи зможу додати щось нове по цій трагедії, яка торкнулася переважної більшіості українських сімей. Але зараз хочу нагадати ще про одну сторінку страшного совкового минулого - продовольчу кризу початку 60-х.
Текст мовою оригіналу
Тогда помимо муки из продажи исчезли: гречневая, пшенная и манная крупа, яичная вермишель, белый хлеб, сливочное масло, все виды мясных полуфабрикатов, карбонад, буженина и многое другое. В считанные дни размели даже привялые плавленые сырки. Дело дошло до лапши и макарон… Чуть позже хлебозаводы прекратили плановую выпечку батонов и булок, закрылись кондитерские цехи. Белый хлеб выдавали по заверенным печатью справкам только больным и дошкольникам. В хлебных магазинах были установлены ограничения на продажу хлеба в одни руки и продавались лишь батоны сероватого хлеба, который готовили с примесью гороха.
Причины? Их много, назову одну из них. В 1959 г резко сокращаются размеры приусадебных участков. Колхозников заставляют продать свой скот колхозам, где он массово гибнет из-за отсутствия как кормов, так и кадров, обеспечивающих соответствующий уход за животными. В результате уменьшаются объемы производства мяса и особенно молока. В 1960 году начинается массовая национализация предприятий промкооперации, в том числе, в пищевой промышленности.
Вся собственность артелей, включая помещения, оборудование, товарные и денежные запасы, безвозмездно передается государству. Выбранное трудовым коллективом руководство артелей заменяется партийными назначенцами. Исчезает материальная заинтересованность в качестве продукции, и сразу вырастает процент брака. В результате резко сокращается объем производимой продукции при том же числе предприятий и количестве работников. Этсэтэра-этсэтера...
А через год Гагарин полетит в космос...
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