"Продав телефон за їжу, ночує в метро": мережу зворушила історія колишнього бранця "ДНР"

Відомий історик і колишній бранець терористів на Донбасі Ігор Козловський, звільнений в 2017 році, розповів історію ще одного в'язня "ДНР", якому зараз доводиться ночувати в метро.

Історією він поділився на своїй сторінці в Facebook. Історик розповів, що з цим українцем вінсвого часу перебував "на підвалі" в Донецьку. Зараз же колишній в'язень не має роботи і елементарних засобів для проживання.

"Радісна і сумна зустріч ... Вранці несподівано зустрівся з колишнім полоненим, з яким деякий час був в підвалі донецького СІЗО (10 пост). Нас разом з іншими полоненими звільнили з того пекла 27 грудня 2017. А зараз йому ніде жити і він ночує десь в метро, ​​а також у нього немає їжі і роботи", – написав Козловський.

Facebook \ Ігор Козловський

Більш того, колишньому в'язню "ДНР" довелося навіть продати телефон для того, щоб купити їжу. Козловський додав, що подібним чином склалося життя у багатьох переселенців і колишніх в'язнів, які повернулися з полону.

"Усі колишні полонені і вимушені переселенці втратили все своє майно, житло, роботу і самостійно намагаються якось налагодити своє життя. Але далеко не всім це вдалося. На жаль", – підсумував історик.

Ця історія вразила українців – під постом Козловського вони почали пропонувати свою допомогу. У своїх записах вони відзначали народних депутатів і закликали їх допомогти колишньому полоненому "ДНР".

Як писав OBOZREVATEL, українці, які 16 квітня повернулися додому в рамках обміну полоненими, підтвердили факти побиття і нелюдського поводження з ним з боку терористів "Л / ДНР" під час укладення на окупованій території Донбасу.

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