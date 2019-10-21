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21 жовтня • оновлено в 11:14
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"Продали занадто багато квитків": популярний лоукост не пустив українців на рейс

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Угорська авіакомпанія Wizz Air втрапила у гучний міжнародний скандал. Її звинуватили у тому, що вона відмовила в посадці на літак спортсменам та іншим туристам, які мали летіти з Франкфурта (Німеччина) до столиці УкраїниКиєва.

Про це повідомила дружина одного з тренерів, який застряг у чужій країні, Оксана Сова на своїй сторінці у Facebook. За її словами, людей просто не пустили на рейс, хоча всі реєстрації та огляди вони пройшли вчасно.

"Хочу повідомити про недбале ставлення компанії Wizz Air до пасажирів. Збірній команді боксерів міст України з 10 осіб, половина яких неповнолітні, відмовили у посадці на літак. Діти поверталися з Франкфурта (Німеччина) до Києва (Україна)", – написала Сова.

Популярний лоукост не пустив українців на рейс

Популярний лоукост не пустив українців на рейс

Facebook Оксани Сови

Дружина тренера наголосила, що після інциденту авіаперевізник не запропонував ані талонів на харчування, ані на ночівлю, також не запропонував відшкодувати вартість квитків.

"Як сказали працівники аеропорту, які зідзвонювалися з авіалінією і намагалися по-людськи допомогти, вони (WizzAir) продали більше квитків, ніж може вмістити літак. В результаті постраждали понад 30 осіб (Разом з іншими туристами. – Ред.), які залишилися в чужій країні напризволяще", – зазначила вона.

Сова додала, що у людей майже не залишилося грошей. За словами жінки, поки вона шукала кошти, щоб переслати чоловікові для купівлі трьох нових квитків для спортсменів, їх розкупили.

"І наступні вільні посадкові на середу. Така ж доля чекала і решту сім боксерів з інших українських клубів. Тобто до середи наші хлопці, які їхали з міжнародного турніру з боксу, залишилися в чужій країні бомжувати", – написала вона.

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Дружина потерпілого тренера, посилаючись на слова працівників аеропорту, зазначила, що цей випадок – не єдиний. Вона наголосила, що туристам із США відразу відшкодували гроші за квитки.

"Коли згідно з чергою (після американців) підійшли українці, то після надання українського паспорта їм відмовили у відшкодуванні", – підсумувала Сова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, антимонопольний орган оштрафував авіакомпанії Ryanair і Wizz Air через нові правила перевезення багажу.

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Місце
Україна
Тег
Wizz Air
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это только мне показалось что там куда так стремятся украинцы к ним относятся как к скоту (быдлу)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Правила нужно читать. Перевозка животных только в клетках.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Настораживает другое....Места в самолете распределяют при регистрации. Отвечать должны чиновники из Франкфурта...
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