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4 березня • оновлено в 11:39
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Призов офіцерів запасу до ЗСУ: з'явилося пояснення

10.6т
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Призов офіцерів запасу на строкову службу до Збройних сил України пов'язаний з нестачею молодшого офіцерського складу в ЗСУ.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Старіков, коментуючи призовну кампанію в Україні.

"Необхідно, щоб всі офіцери, які закінчили військові кафедри, але не проходили військову службу, пройшли військову службу і отримали військову спеціальність, а потім були внесені до резерву першої, другої або іншої черги", – зазначив військовий експерт.

"По-перше, не вистачає офіцерського складу в Збройних силах. По-друге, це виконання мобілізаційної роботи з укомплектування професіоналами першої-другої-третьої черги. І третє – це військово-патріотичне виховання, яким повинна займатися держава. І держава робить абсолютно правильно", – підкреслив він.

За словами Старікова, Збройні сили України будуються за таким самим принципом, як Збройні сили Радянського Союзу: "Завжди був некомплект молодшого офіцерського складу, командирів взводу, командирів роти – до начальника штабу батальйону".

"У країнах НАТО проблему вирішують іншим способом комплектування та наповнення молодшим офіцерським складом... Потрібно повністю міняти кадрову політику", – додав він.

Призов офіцерів запасу до ЗСУ: з'явилося пояснення

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За осінній призов 2019 року на службу в Україні було відправлено 15 200 призовників і 700 офіцерів запасу.

  • У ЗСУ повідомили, що йдеться про офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військову службу, але закінчили кафедри військової підготовки. Ці офіцери повинні відповідати умовам для проходження служби за станом здоров'я і не мати відстрочок. Їх можуть призвати на 18 місяців, але не залучатимуть до участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

  • Президент України Володимир Зеленський своїм указом знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років.

  • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що під час весняного призову повістку отримають тільки юнаки, які досягли 20 років. 18-19-річні українці зможуть піти в армію лише за власним бажанням.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
Теги
призов Збройні сили України армія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Значит к лету цены на услуги заробитчан упадут. Вот шо робыт майдан животворящий!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Непонятно одно: почему до 43 лет? Логичнее было бы до 60. А нижнюю границу опустить до 16 - как в немецком "Фольксштурме" под конец в**ны… Не в моём обыкновении шутить над именами и национальностями, но в данном случае фамилия замв*енкома очень символична: "Полуцыганщина" - лучшего определения для того, что происходит, и не придумаешь… :(
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Как? Нехватка? Некомплект? Служить некому? Умирать за укро нацистский режим больше некому? Да не может быть...))) Самая сильная Эвропы находится в жо..е?))))
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