Привіт з Одеси: в мережі з'явилося відео з пляжів Криму

У мережі з'явилося відео з веб-камер популярних курортів в анексованому Криму на яких видно порожні пляжі.

Ролик оприлюднив у своєму Twitter користувач КРИМський бандерівець.

Відео з різних пляжів в Коктебелі, Феодосії, Алушті, Гурзуфі, Керчі та інших було знято 8 червня близько 16:00.

"Пляжі окупованого Криму все ще порожні. Подивіться добірку з веб-камер півострова, якому міст не допоміг. До речі, працює камер все менше і менше", - підписав автор відео.

Новини Окупанти ввели в Криму курортний збір з туристів

Користувачі мережі висміяли провальний початок туристичного сезону в Криму.

"Ой ну не сезон жеш", "В Морському прям аншлаг", "Привіт з Одеси, сєпари", - пишуть коментатори.

Пляжі окупованого Криму все ще порожні. Подивіться добірку з вебкамер півострова, якому міст не допоміг. До речі, працюють камер все менше і менше https://t.co/aHeYvFdMJX - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 9 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео порівняння одеських і кримських пляжів 5 червня.