Привіт з Одеси: в мережі з'явилося відео з пляжів Криму

У мережі з'явилося відео з веб-камер популярних курортів в анексованому Криму на яких видно порожні пляжі.
Ролик оприлюднив у своєму Twitter користувач КРИМський бандерівець.
Відео з різних пляжів в Коктебелі, Феодосії, Алушті, Гурзуфі, Керчі та інших було знято 8 червня близько 16:00.
"Пляжі окупованого Криму все ще порожні. Подивіться добірку з веб-камер півострова, якому міст не допоміг. До речі, працює камер все менше і менше", - підписав автор відео.
Користувачі мережі висміяли провальний початок туристичного сезону в Криму.
"Ой ну не сезон жеш", "В Морському прям аншлаг", "Привіт з Одеси, сєпари", - пишуть коментатори.
Пляжі окупованого Криму все ще порожні. Подивіться добірку з вебкамер півострова, якому міст не допоміг. До речі, працюють камер все менше і менше https://t.co/aHeYvFdMJX- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 9 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео порівняння одеських і кримських пляжів 5 червня.
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