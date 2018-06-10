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Привіт з Одеси: в мережі з'явилося відео з пляжів Криму

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У мережі з'явилося відео з веб-камер популярних курортів в анексованому Криму на яких видно порожні пляжі.

Ролик оприлюднив у своєму Twitter користувач КРИМський бандерівець.

Відео з різних пляжів в Коктебелі, Феодосії, Алушті, Гурзуфі, Керчі та інших було знято 8 червня близько 16:00.

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"Пляжі окупованого Криму все ще порожні. Подивіться добірку з веб-камер півострова, якому міст не допоміг. До речі, працює камер все менше і менше", - підписав автор відео.

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Користувачі мережі висміяли провальний початок туристичного сезону в Криму.

"Ой ну не сезон жеш", "В Морському прям аншлаг", "Привіт з Одеси, сєпари", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео порівняння одеських і кримських пляжів 5 червня.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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