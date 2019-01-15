Привезли в суд Москви: з'явилося відео з полоненими українськими моряками

Військовополонених українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі, 15 січня доставили в московський суд для продовження обрання запобіжного заходу.

Відповідне відео опублікував український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook. На кадрах видно, як чоловіків випускають силовики з автозаку і заводять в приміщення суду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Лефортовський районний суд Москви. Привезли наших військовополонених", — написав він у пості. Крім того, на відео чути, як Цимбалюк вітає Героїв словами "Слава Україні!".

Полонені моряки ВМС

Про те, що військовополонених українських моряків доставили у Лефортовський суд, написала й уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. За її словами, на засідання також прибули родичі воїнів ВМСУ.

"Наших хлопців розподілили для розгляду справи на шість груп по чотири людини. Перші три групи будуть розглядатися з 09:30. В очікуванні. Хочемо швидше побачити наших моряків", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Людмила Денисова Facebook Людмили Денисової

Як повідомляє Telegram-канал "LIFE SHOT", засідання закрили від слухачів і ЗМІ. У свою чергу "360tv" зазначає, що родичі українських Героїв демонстративно не спілкуються з російськими ЗМІ і скандують: "Слава Україні!".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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