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7 червня • оновлено в 12:53
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/ Суспільство

Марина Петік
Марина Петік
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Шахраї влаштували масштабну аферу з українськими заробітчанами: людей вивозять за кордон і кидають

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Близько 100 тисяч українців у травні виїхали до Польщі на заробітки. Про це свідчать дані прикордонників сусідньої країни і дані агентств із працевлаштування. Однак із появою можливості знову заробляти в ЄС пожвавилися й шахраї, які не проти отримати вигоду від довірливих співгромадян.

Детальніше про те, як обманюють заробітчан, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Узяв гроші й пішов

Півтора десятка українців, які хотіли виїхати на заробітки до Польщі, позбулися грошей. Як розповідають у поліції Львівської області, людям пообіцяли працевлаштування у Франції.

Українці знову поїхали до Польщі

Українці знову поїхали до Польщі

Facebook Ігоря Зінкевича

"Оголошення знайшли на одному з відомих сайтів. Було замовлено автобус із київської фірми. В Житомирі на автовокзалі до автобуса зайшов чоловік, який назвався ім'ям, як зазначено було в оголошенні. Попросив усіх здати по 140 євро нібито на вирішення різних питань, зокрема і з перетином кордону. Потім сказав, що потрібно відійти на декілька хвилин, і більше не повернувся. Його телефон був вимкнений. Через дві години люди викликали поліцію", – говорить прессекретарка поліції Львівської області Алла Ващенко.

За її словами, це перший такий випадок шахрайства з працевлаштуванням у їхній області.

Спікер поліції Тернопільської області Сергій Крета розповідає, що такі схеми шахраї провертають, сподіваючись на неуважність людей.

Українців кличуть на роботу на полях

Українців кличуть на роботу на полях

"Зазвичай вони обіцяють влаштувати на роботу в важкодоступних країнах – Англії, Нідерландах. Люди на це реагують. Ми якось ловили одного такого "організатора" працевлаштування. Він пропонував роботу на заводах у Європі. Зібрав близько 200 тисяч євро. Ховався за кордоном, але був спійманий. Однак на суді випливло, що в договорі, який підписували ошукані люди, дрібним шрифтом було написано, що він надає консультаційні послуги", – розповідає Крета.

За його словами, ще одного такого організатора поліція відстежує, але той поки теж ховається за кордоном.

Не платіть за працевлаштування

Глава Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник каже, що дуже часто жертвами таких шахраїв стають українці, які намагаються влаштуватися на роботу в Європі через нелегальні компанії.

За роботу на складах платять 12-14 злотих (84-98 грн) за годину

За роботу на складах платять 12-14 злотих (84-98 грн) за годину

За словами Воскобойника, щойно закінчиться карантин і українці масово поїдуть на роботу до Європи, відразу почнеться хвиля шахрайств.

"Я вже багато разів повторював: не платіть за працевлаштування! Платити фірмі повинні роботодавці, а не ви", – попереджає Воскобойник.

Він наводить приклад: у 2017 і в 2018 роках Польща видала по 1,7 млн офіційних дозволів на роботу українців у цій країні. Однак через легальні дозволи влаштувалися приблизно по 13 тисяч громадян нашої країни. Усі інші в Польщі працюють нелегально.

"Найближчим часом у парламенті розглядатимуть законопроєкт, який заборонить брати гроші за працевлаштування за кордоном. Буде заборонено писати в оголошеннях про працевлаштування за кордоном, що це платно", – говорить OBOZREVATEL Воскобойник.

Українці користуються послугами нелегальних фірм із працевлаштування

Українці користуються послугами нелегальних фірм із працевлаштування

Цензор.нет

Чому заробітчани не хочуть влаштовуватися на роботу через легальні фірми?

"Ось, наприклад, Німеччина з березня відкрила ринок праці для країн, що не є членами ЄС. Щоправда, для того щоб там влаштуватися, потрібно знання німецької на рівні В1-В2. І необхідний диплом, навіть технічний годиться. За вказаною в ньому спеціальністю ви й можете працювати в Німеччині. Але спробуйте сказати українцю – неси сертифікат із підтвердженням знання мови й диплом. У них цього немає. Зате посередники їм пропонують влаштуватися в Німеччину через Польщу за біометрією, і вони цьому вірять і йдуть до тих посередників, платять їм гроші. Це все загрожує тим, що ви залишитеся без грошей сам на сам із шахраями", – говорить Воскобойник.

Обіцяли золоті гори

Самі заробітчани теж діляться сумним досвідом обману. Вікторія Стахова, мешканка Івано-Франківської області, розповіла, що довірилася знайомій, яка запропонувала їй попрацювати в готелі в Німеччині.

"Я заплатила посереднику 200 євро, він обіцяв, що спочатку нас доставлять до Польщі, а потім перевезуть до Німеччини. У Польщі нас дійсно привезли, поселили в хостел, а потім посередник зник. Більше я на такі схеми не погоджуюся", – розповідає OBOZREVATEL Вікторія.
Українцям обіцяють роботу на складах, фабриках

Українцям обіцяють роботу на складах, фабриках

Також довірилася посередникам і Оксана Волощенко зі Львівської області. "Нам пообіцяли гарну роботу на фабриці, я повинна була займатися пакуванням. У результаті нас перевезли через кордон і поселили в якомусь бараку, сказали, що всіх оформлять і возитимуть на роботу. Ми прочекали три дні, за нами ніхто так і не прийшов, нікуди нас не оформили. І я втратила 150 євро", – розповідає Оксана.

Привозять і кидають у Польщі

Експерт із працевлаштування за кордоном Олег Павлюченко розповідає, що існують різні схеми обману українців.

"Люди зараз скучили за роботою, потрібні гроші, і вони кидаються на будь-які пропозиції. В результаті їх просто обманюють. Ось днями мені написав знайомий, що його брат поїхав до Польщі, обіцяли високу зарплату на збиранні ягід. І хоча наших робочих рук зараз там не вистачає, їх обдурили, кинули десь. Довелося терміново його прилаштовувати", – повідомляє Павлюченко.

"Я не здивуюся, якщо зараз почне процвітати вже відома схема. Українців наймають тут на роботу, везуть до Польщі й там кидають. Люди в розпачі, але тут раптом з'являються "добрі" роботодавці, які готові взяти втомлених людей до себе на роботу", – продовжив він.

Щоправда, умови будуть уже набагато гірші, а працювати доведеться більше.

Зараз полякам потрібні робочі руки на збиранні ягід

Зараз полякам потрібні робочі руки на збиранні ягід

Фонд стратегічної культури

"Одна жінка розповідала, як заплатила водієві 200 євро за те, що він привезе її до Польщі, а там їх зустріне посередник, який влаштує на роботу на склад. Гроші віддала, на польський вокзал їх привезли й там залишили. Прочекали декілька годин, телефон організатора вимкнений. І тут "випадково" з'являються люди, які пропонують попрацювати на пакуванні морожених продуктів. Працювати довелося 15 годин, зарплата маленька, а жив у бараках", – розповідає Павлюченко.

Він каже, що буває, українські посередники працюють у співпраці з польськими. Трапляється, що польська компанія виплачує зарплату людям через українського посередника. І хоча поляки надають житло безкоштовно, наші з робочих вираховують за проживання.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
заробітчани шахраї
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