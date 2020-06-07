Шахраї влаштували масштабну аферу з українськими заробітчанами: людей вивозять за кордон і кидають

Близько 100 тисяч українців у травні виїхали до Польщі на заробітки. Про це свідчать дані прикордонників сусідньої країни і дані агентств із працевлаштування. Однак із появою можливості знову заробляти в ЄС пожвавилися й шахраї, які не проти отримати вигоду від довірливих співгромадян.

Детальніше про те, як обманюють заробітчан, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Узяв гроші й пішов

Півтора десятка українців, які хотіли виїхати на заробітки до Польщі, позбулися грошей. Як розповідають у поліції Львівської області, людям пообіцяли працевлаштування у Франції.

Українці знову поїхали до Польщі Facebook Ігоря Зінкевича

"Оголошення знайшли на одному з відомих сайтів. Було замовлено автобус із київської фірми. В Житомирі на автовокзалі до автобуса зайшов чоловік, який назвався ім'ям, як зазначено було в оголошенні. Попросив усіх здати по 140 євро нібито на вирішення різних питань, зокрема і з перетином кордону. Потім сказав, що потрібно відійти на декілька хвилин, і більше не повернувся. Його телефон був вимкнений. Через дві години люди викликали поліцію", – говорить прессекретарка поліції Львівської області Алла Ващенко.

За її словами, це перший такий випадок шахрайства з працевлаштуванням у їхній області.

Спікер поліції Тернопільської області Сергій Крета розповідає, що такі схеми шахраї провертають, сподіваючись на неуважність людей.

Українців кличуть на роботу на полях

"Зазвичай вони обіцяють влаштувати на роботу в важкодоступних країнах – Англії, Нідерландах. Люди на це реагують. Ми якось ловили одного такого "організатора" працевлаштування. Він пропонував роботу на заводах у Європі. Зібрав близько 200 тисяч євро. Ховався за кордоном, але був спійманий. Однак на суді випливло, що в договорі, який підписували ошукані люди, дрібним шрифтом було написано, що він надає консультаційні послуги", – розповідає Крета.

За його словами, ще одного такого організатора поліція відстежує, але той поки теж ховається за кордоном.

Не платіть за працевлаштування

Глава Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник каже, що дуже часто жертвами таких шахраїв стають українці, які намагаються влаштуватися на роботу в Європі через нелегальні компанії.

За роботу на складах платять 12-14 злотих (84-98 грн) за годину

За словами Воскобойника, щойно закінчиться карантин і українці масово поїдуть на роботу до Європи, відразу почнеться хвиля шахрайств.

"Я вже багато разів повторював: не платіть за працевлаштування! Платити фірмі повинні роботодавці, а не ви", – попереджає Воскобойник.

Він наводить приклад: у 2017 і в 2018 роках Польща видала по 1,7 млн офіційних дозволів на роботу українців у цій країні. Однак через легальні дозволи влаштувалися приблизно по 13 тисяч громадян нашої країни. Усі інші в Польщі працюють нелегально.

"Найближчим часом у парламенті розглядатимуть законопроєкт, який заборонить брати гроші за працевлаштування за кордоном. Буде заборонено писати в оголошеннях про працевлаштування за кордоном, що це платно", – говорить OBOZREVATEL Воскобойник.

Українці користуються послугами нелегальних фірм із працевлаштування Цензор.нет

Чому заробітчани не хочуть влаштовуватися на роботу через легальні фірми?

"Ось, наприклад, Німеччина з березня відкрила ринок праці для країн, що не є членами ЄС. Щоправда, для того щоб там влаштуватися, потрібно знання німецької на рівні В1-В2. І необхідний диплом, навіть технічний годиться. За вказаною в ньому спеціальністю ви й можете працювати в Німеччині. Але спробуйте сказати українцю – неси сертифікат із підтвердженням знання мови й диплом. У них цього немає. Зате посередники їм пропонують влаштуватися в Німеччину через Польщу за біометрією, і вони цьому вірять і йдуть до тих посередників, платять їм гроші. Це все загрожує тим, що ви залишитеся без грошей сам на сам із шахраями", – говорить Воскобойник.

Обіцяли золоті гори

Самі заробітчани теж діляться сумним досвідом обману. Вікторія Стахова, мешканка Івано-Франківської області, розповіла, що довірилася знайомій, яка запропонувала їй попрацювати в готелі в Німеччині.

"Я заплатила посереднику 200 євро, він обіцяв, що спочатку нас доставлять до Польщі, а потім перевезуть до Німеччини. У Польщі нас дійсно привезли, поселили в хостел, а потім посередник зник. Більше я на такі схеми не погоджуюся", – розповідає OBOZREVATEL Вікторія.

Українцям обіцяють роботу на складах, фабриках

Також довірилася посередникам і Оксана Волощенко зі Львівської області. "Нам пообіцяли гарну роботу на фабриці, я повинна була займатися пакуванням. У результаті нас перевезли через кордон і поселили в якомусь бараку, сказали, що всіх оформлять і возитимуть на роботу. Ми прочекали три дні, за нами ніхто так і не прийшов, нікуди нас не оформили. І я втратила 150 євро", – розповідає Оксана.

Привозять і кидають у Польщі

Експерт із працевлаштування за кордоном Олег Павлюченко розповідає, що існують різні схеми обману українців.

"Люди зараз скучили за роботою, потрібні гроші, і вони кидаються на будь-які пропозиції. В результаті їх просто обманюють. Ось днями мені написав знайомий, що його брат поїхав до Польщі, обіцяли високу зарплату на збиранні ягід. І хоча наших робочих рук зараз там не вистачає, їх обдурили, кинули десь. Довелося терміново його прилаштовувати", – повідомляє Павлюченко.

"Я не здивуюся, якщо зараз почне процвітати вже відома схема. Українців наймають тут на роботу, везуть до Польщі й там кидають. Люди в розпачі, але тут раптом з'являються "добрі" роботодавці, які готові взяти втомлених людей до себе на роботу", – продовжив він.

Щоправда, умови будуть уже набагато гірші, а працювати доведеться більше.

Зараз полякам потрібні робочі руки на збиранні ягід Фонд стратегічної культури

"Одна жінка розповідала, як заплатила водієві 200 євро за те, що він привезе її до Польщі, а там їх зустріне посередник, який влаштує на роботу на склад. Гроші віддала, на польський вокзал їх привезли й там залишили. Прочекали декілька годин, телефон організатора вимкнений. І тут "випадково" з'являються люди, які пропонують попрацювати на пакуванні морожених продуктів. Працювати довелося 15 годин, зарплата маленька, а жив у бараках", – розповідає Павлюченко.

Він каже, що буває, українські посередники працюють у співпраці з польськими. Трапляється, що польська компанія виплачує зарплату людям через українського посередника. І хоча поляки надають житло безкоштовно, наші з робочих вираховують за проживання.

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