"Припиніть прогинаси!" Ніцой звернулася до команди Зеленського через мову

Україна не повинна ні під кого прогинатися і зобов'язана твердо стояти на позиціях захисту своєї державної мови.

Таку думку висловила українська письменниця Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook. Її обурила заява представника команди президента Володимира Зеленського, дипломата Богдана Яременка, про те, що в ЄС нібито можуть зобов'язати Україну визнати російську регіональною мовою.

"Пане Яременку, знаю вас як патріота, от припиніть ці прогинаси. Як так вийшло, що Латвія, яка має 45% населення росіян, не затверджувала у себе регіональну російську мову – і треба ж, вступила в ЄС. Як країна величиною у 1,9 мільйону змогла відстояти своє право на свою мову без російської регіональної? А українські дипломати та інші політики за відсутності 45% в Україні росіян постійно розповідають про Хартію і про гіпотетично регіональну російську?" – обурюється письменниця.

Вона підкреслила, що багато інших країн також ратифікували Європейську хартію регіональних мов, проте ні у кого з них немає регіонів, де російська має особливий статус.

"Як Литва і Естонія, не затверджуючи регіональної російської, вступили в ЄС? Як Чехія, не затверджуючи регіональної російської, вступила в ЄС? Як Польща, не затверджуючи регіональної російської, вступила в ЄС? Може тому, що визнали російсько-радянський період окупацією? Може ще й тому, що ці народи, ці країни і ці дипломати навіть в думках не допускали, щоб мати у себе регіональну російську? На відміну від України. Ще ЄС нам нічого не говорить, ще не згинає нас, а ми вже малюємо гіпотетичні вимоги і вже гіпотетично гнемося і згинаємо свій народ", – додала Ніцой.

Лариса Ніцой "Нові лідери"

У зв'язку з цим вона звернулася до Яременка з вимогою в майбутньому озвучити тверду позицію від імені президента і його оточення, що українці не мають наміру прогинатися під чиїсь умови. Отже, питання мови апріорі не може перед нею стояти.

"Тому що мова – це питання національної безпеки України. Це наш щит і броня. Ну і нагадую: українців вже лякала попередня влада ЄС і їх вимогами. Нас вже лякали Венеційською комісією. Мовляв, вони гнуться, тому що гне Венеційська комісія. Так що нам написала Венеційська комісія? Забули? Популяризація та утвердження державної мови в Україні – це похвальна практика, стандартна для всіх країн", – пише письменниця.

Крім того, зазначила вона, Венеційська комісія у своєму висновку написала, щоб перехід для меншин на державну мову зробили плавним і комфортним.

"Гидко дивитися, як наші політики гнуться, коли їх ще ніхто не гне. Читають іноземні політики такі прогинаси, дивляться іноземні політики по ТБ на такі прогинаси українських політиків і, звичайно, ставлять нас в позу зю. Тому що ми самі ж і дозволяємо. Наперед. Досить вже! Досить гнутися!" – обурилася Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розмовляти українською мовою в прямому ефірі.

На ток-шоу "Право на владу" політик заявив, що перейде на неї, коли стане депутатом Верховної Ради України.

Пізніше він виправдався за свою фразу про винесення питання української мови "за дужки" до моменту закінчення війни. Разумков заявив, що нібито говорив про відстрочку мовного питання в державі до закінчення виборів, а не бойових дій. Своєю нечіткою позицією він розлютив Ніцой, яка обізвала його "слизьким типом".

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