"Припиніть істерику!" В РНБО різко висловилися через телеміст із Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк закликав не панікувати через телеміст між телеканалом NewsOne і пропагандистським російським "Россия 24".

"Зараз нам пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філією у Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами. Прошу припинити істерику", — написав він у Facebook.

За його словами, порівнювати це непорозуміння з мостом "США-СРСР" у 1982 році, між різними ідеологіями і пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція.

Пропагандисти запланували телеміст із NewsOne скріншот

Данилюк нагадав про тих, хто за останні роки з позиції президента сприяв посиленню позиції кума Путіна Віктора Медведчука в Україні, тих, хто дав йому можливість виступати переговорником, скупити телеканали на партнерських умовах.

"Було очевидно, що Медведчук робить це не як хобі. Будівництво незаконних "мостів" вже стає спеціалізацією Росії. Ми як сильна країна повинні реагувати впевнено, без зайвих емоцій і паніки. Адже саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій лише зростатиме. Нам треба тримати голову холодною", — підсумував він.

Зазначимо, що в Україні у соцмережах негативно відреагували на можливе проведення телемосту між телеканалом NewsOne і російськими пропагандистами з "Россия 24".

На скандал також відреагувала українська журналістка Яніна Соколова. Вона звернулася до журналістів із вимогою не продавати власну совість і майбутнє дітей. Крім того, телеведуча назвала умови примирення з Росією.

Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ і Нацради з телерадіомовлення через телеміст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького вимагають від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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