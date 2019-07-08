ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Припиніть істерику!" В РНБО різко висловилися через телеміст із Росією

16.3тЧитати матеріал російською

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк закликав не панікувати через телеміст між телеканалом NewsOne і пропагандистським російським "Россия 24".

"Зараз нам пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філією у Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами. Прошу припинити істерику", — написав він у Facebook.

За його словами, порівнювати це непорозуміння з мостом "США-СРСР" у 1982 році, між різними ідеологіями і пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція.

Пропагандисти запланували телеміст із NewsOne

Пропагандисти запланували телеміст із NewsOne

скріншот

Данилюк нагадав про тих, хто за останні роки з позиції президента сприяв посиленню позиції кума Путіна Віктора Медведчука в Україні, тих, хто дав йому можливість виступати переговорником, скупити телеканали на партнерських умовах.

Новини
"Ідіть у д*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телеміст із Росією

"Було очевидно, що Медведчук робить це не як хобі. Будівництво незаконних "мостів" вже стає спеціалізацією Росії. Ми як сильна країна повинні реагувати впевнено, без зайвих емоцій і паніки. Адже саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій лише зростатиме. Нам треба тримати голову холодною", — підсумував він.

Зазначимо, що в Україні у соцмережах негативно відреагували на можливе проведення телемосту між телеканалом NewsOne і російськими пропагандистами з "Россия 24".

На скандал також відреагувала українська журналістка Яніна Соколова. Вона звернулася до журналістів із вимогою не продавати власну совість і майбутнє дітей. Крім того, телеведуча назвала умови примирення з Росією.

Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ і Нацради з телерадіомовлення через телеміст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького вимагають від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаТелеміст із Росією
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
204
18
Смішно
22
Цікаво
91
Сумно
50
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Данный телемост стоило задумать только ради всей этой истерики в укромайданном сообществе! Пусть все желающие в мире оценят "свободу слова" по-украински!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Хорошо Хорошо
Хорошо Хорошо
Такое ощущение, что на Украине никто не знает значение слова телемост
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4
Українці ! Ми
Українці ! Ми
Это спец.операция Кремля по типу Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента в Грузии. Сегодня "телемост", а завтра замена Украинских телеканалов рашистскими ? Нет, это уже не жесткий реванш, это называется начало оккупации !!! "112", "newsone", "Интер", "zik" народ вынесет "это" в рашку в горящем виде, если не будет реакции СБУ !!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
6
3
Serov Oleg
Serov Oleg
Українці ! Ми, не усрешься,выноситель?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel