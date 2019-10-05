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6 жовтня • оновлено в 18:00
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"Принесли нашийник та намордник!" Мендель гучно поскаржилася на "цькування, булінг та харасмент". Відео

28.8т Читати матеріал російською

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель поскаржилася на хвилю "цькування, булінгу та харасменту" після інциденту з журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком, якого вона штовхнула.

Так, журналісти Bihus.info запитали в речниці українського гаранта, чи не хоче вона вибачитися за ситуацію з їхнім колегою. На це Мендель заявила, що з нею зв’язалися з комітету зі свободи слова щодо Андрушка і зазначила, що спілкувалася з журналістом особисто. При цьому жодних образ чи обурень щодо інциденту він не висловлював.

"Почалася якась маніпуляція, там хтось почав уже якісь речі, абсолютно абсурдні, що я когось там домагалася. Я перепрошую, але коли ми говоримо про питання свободи слова ми маємо розуміти, де закінчується дискусія, а де починається просто цькування", – наголосила прессекретарка президента.

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Юлія Мндель штовхнула журналіста

Юлія Мндель штовхнула журналіста

Обозреватель

Також вона поскаржилася, що під Офіс президента для неї принесли нашийник та намордник, а пост про це поширив й інший журналіст від "Радіо Свободи" – Михайло Ткач.

"Якщо у мене і була якась неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу та харасменту. І в даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми і визначитися де взагалі всі ті ображені взялися. Тому що настільки багато брехні, маніпуляцій і всього. Будемо визначатися на комітеті зі свободи слова, я прийду", – підсумувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту журналісти звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити Юлію Мендель.

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Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Клоун назбирав йолопів. Ото вибрали владу.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Намордник треба не приносити , а надягнути.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Намордник и ошейник принесли, нет еще клетки металической, желательно большой что бы вся зелень вместилась!
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