"Принесли нашийник та намордник!" Мендель гучно поскаржилася на "цькування, булінг та харасмент". Відео

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель поскаржилася на хвилю "цькування, булінгу та харасменту" після інциденту з журналістом "Радіо Свобода" Сергієм Андрушком, якого вона штовхнула.

Так, журналісти Bihus.info запитали в речниці українського гаранта, чи не хоче вона вибачитися за ситуацію з їхнім колегою. На це Мендель заявила, що з нею зв’язалися з комітету зі свободи слова щодо Андрушка і зазначила, що спілкувалася з журналістом особисто. При цьому жодних образ чи обурень щодо інциденту він не висловлював.

"Почалася якась маніпуляція, там хтось почав уже якісь речі, абсолютно абсурдні, що я когось там домагалася. Я перепрошую, але коли ми говоримо про питання свободи слова ми маємо розуміти, де закінчується дискусія, а де починається просто цькування", – наголосила прессекретарка президента.

Юлія Мндель штовхнула журналіста Обозреватель

Також вона поскаржилася, що під Офіс президента для неї принесли нашийник та намордник, а пост про це поширив й інший журналіст від "Радіо Свободи" – Михайло Ткач.

"Якщо у мене і була якась неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу та харасменту. І в даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми і визначитися де взагалі всі ті ображені взялися. Тому що настільки багато брехні, маніпуляцій і всього. Будемо визначатися на комітеті зі свободи слова, я прийду", – підсумувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту журналісти звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити Юлію Мендель.

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