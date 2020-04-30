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1 травня • оновлено в 02:08
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Примчав кашляти на журналістів: в Чернівцях священик УПЦ МП відзначився обурливою витівкою

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У Чернівцях священик Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП демонстративно кашляв на журналістів, вимагаючи закрити їхню редакцію на карантин.

Як передає "Настоящее время", 29 квітня місцеве видання "Молодий буковинець" звернулося в єпархію з проханням прокоментувати чутки про те, що митрополит Мелетій (Єгоренко) захворів на пневмонію, але відмовляється здавати тест на коронавірус.

Журналістам відмовилися відповісти на питання, але на наступний день, 30 квітня, секретар консисторії архімандрит Микита (Сторожук) відвідав редакцію, де "нахабно поводився" і демонстративно кашляв на співробітників. Свої дії він також знімав на відео.

Після цього архімандрит написав заяву СБУ з проханням закрити редакцію на карантин через можливе зараження коронавірусом.

Він заявив, що "зі сторінок газети "Молодий буковинець" дізнався, що захворів COVID-19", після чого контактував з головним редактором видання та іншими співробітниками. Як докази готовий надіслати в СБУ зняті ним самим відеоматеріали.

Чернівецько-Буковинська єпархія. Ілюстрація

Чернівецько-Буковинська єпархія. Ілюстрація

фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, 30 квітня в Чернівецькій області виявили ще 96 випадків зараження коронавірусом. Всього на Буковині вже 1667 інфікованих COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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