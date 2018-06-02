Прийшло похолодання: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

У суботу, 2 червня, по всій Україні похолодає, спеки у найближчі дні не передбачається.

По всій Україні сухо, тільки місцями пройдуть дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вдень у країні +21 ... + 23 градусів, нічні показники будуть від +10 ... +12. Вітер західного напрямку 7-12 м/с.

У центральних областях очікується без опадів. Температура повітря в середньому по регіону удень +20 ... + 22, вночі +9 ... + 11.

На півночі України синоптики обіцяють дощ. Температура повітря в середньому по регіону удень +19 ... +21, вночі +9 ... +11.

У містах східної України очікується переважно дощ з грозами. Температура вдень +21 ... +23, вночі +9 ... +11.

У південних областях синоптики обіцяють без опадів. Температура вдень +24 .. + 26, вночі +13 ... +15.

У західній частині очікується без опадів. Температура повітря в регіоні очікується +21 .. +23, вночі +7 ... +9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увесь червень цього року буде теплим, липень принесе грози, а в серпні країну накриє спекотна погода.