"Прийде зелений господар": росЗМІ "розшифрували" пророцтва Ванги про Україну

Болгарська віщунка Ванга нібито передбачала прихід до влади президента України Володимира Зеленського.

Про це заявляється в програмі "Основано на реальных событиях" російського НТВ. Про такі пророцтва телеканал розповідає, посилаючись на журналіста і кума Ванги Сергія Косторного.

"У середині 90-х Ванга вже знала, що до влади в Україні прийдуть Кличко, Порошенко, Тимошенко і Яценюк.

Дослівно це пророцтво звучало так: "Буде клич, буде порох, буде тьма, буде кролик, але все розвіється і вітром винесене буде!" Це було передбачено, коли Володимир Зеленський тільки закінчив середню школу, але Ванга вже знала і про його майбутнє: "Порох впаде, і прийде йому на зміну зелений господар", – стверджують журналісти.

Ванга і Україна Колаж

Крім цього жінка нібито заявляла про долю Європи наступне: "І чорна тінь накриє Європу, і люди притихнуть у страху, і чужинці прийдуть! Вони прийдуть керувати Європою".

Обережно! Відео знято пропагандистами!

Раніше OBOZREVATEL писав, що готує українцям майбутнє згідно із заявами Ванги.

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