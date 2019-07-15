Прийде пекельна спека: з'явився точний прогноз погоди на серпень-2019

Прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і дуже спекотним.

Про це "Укрінформ" розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук у сфері метеорології Вазіра Мартазінова.

"Доти, допоки область низького тиску не зміниться, ми п'ять днів будемо перебувати в такій ситуації, яка є сьогодні [15 липня], тобто короткочасні дощі. Вони можуть бути дрібні, можуть бути зливового характеру, але така погода буде в найближчі п'ять днів. Після 20 числа температура повітря дуже швидко підвищується і стає спекотно та сухо", – сказала вона.

Ілюстрація. Літо pixabay

Експерт уточнила, що в більшості регіонів сильні періодичні дощі не припиняться, як мінімум, до 20 липня. Після 24 липня температура повітря повинна помітно підвищитися.

"Серпень буде спекотний і сухий. Температура буде доходити до 30 градусів Цельсія, плюс-мінус 1-2 градуси. У середині серпня слід очікувати дуже спекотні дні. Далі, після 20 чисел відбудеться різке похолодання", – попередила кліматолог.

Вазіра Мартазінова Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше народний синоптик Леонід Горбань дав протилежний прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

Укргідрометцентр обіцяв, що середня місячна температура в липні-2019 передбачається від 20 до 24,5 градусів тепла, в гірських районах 16-17, що на 1,1-2,5 градуса вище від середніх багаторічних значень.

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