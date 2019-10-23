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24 жовтня • оновлено в 01:26
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"Приїжджай, дам по морді!" Гончаренко кинув виклик Соловйову: відео

1.4т Читати матеріал російською

Нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пригрозив "дати по морді" пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову.

На своєму YouTube-каналі нардеп згадав про зухвалі висловлювання росіянина на свою адресу, і закликав його озвучити претензії в лице.

Зустрітися Гончаренко запропонував у Комо (Італія), де у пропагандиста розташована власна вілла.

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"Ти, йди сюди! До Росії я заїхати не можу, боїтеся ви там мене... Звати тебе в Україну не буду, таку погань. Давай зустрінемося на твоїй дачі? Зустрінемося, щоб ти закрив рот. Поговоримо. Ти ж хотів? Доведеться за все відповідати! Ти іуда. Нацьковуєш одних людей на інших", – сказав Гончаренко.

Соловйов і Гончаренко

Соловйов і Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончаренко осадив пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву. "Олечко, не бійся! Ми і до тебе дійдемо обов'язково", – відповів нардеп на її істерики.

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Особи
Олексій Гончаренко Володимир Соловйов
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Боевой губошлеп заднеприводный тяфкаешь. Видели мы этого боевого петушка в Крыму. Как он от двух лещей на тротуар сел.
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