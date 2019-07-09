"Приїде Путін на танках": в ПЦУ виступили з потужним зверненням до українців

Православна церква України повинна об'єднати всіх українців, які виступають за сильну і незалежну держави.
З такою заявою виступив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко, передає volynua.
"Ми за походженням можемо бути росіянами, євреями, поляками, але ми всі складаємо одну єдину українську націю. Ми можемо симпатизувати Московському чи Константинопольському патріархату, але у нас має бути чітка свідомість – у нас є Православна Церква України, яка зайняла своє місце в диптиху православних помісних церков і вона вже нікуди не подінеться. Хто не вірить у це, той вірить, що приїде Путін на танках і в нас не буде України", - сказав він.
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.
У відповідь ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.
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