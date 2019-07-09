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"Приїде Путін на танках": в ПЦУ виступили з потужним зверненням до українців

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Православна церква України повинна об'єднати всіх українців, які виступають за сильну і незалежну держави.

З такою заявою виступив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко, передає volynua.

"Ми за походженням можемо бути росіянами, євреями, поляками, але ми всі складаємо одну єдину українську націю. Ми можемо симпатизувати Московському чи Константинопольському патріархату, але у нас має бути чітка свідомість – у нас є Православна Церква України, яка зайняла своє місце в диптиху православних помісних церков і вона вже нікуди не подінеться. Хто не вірить у це, той вірить, що приїде Путін на танках і в нас не буде України", - сказав він.

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Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко)

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Драбинко
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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