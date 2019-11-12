"Запрошуємо всіх!" Після бійки Геруса і Ляшка Насіров покликав політиків на дзюдо

Президент Федерації Дзюдо України Роман Насіров запросив усіх бажаючих на тренування після бійки лідера Радикальної партії Олега Ляшка з депутатом президентської фракції "Слуга народу" Андрія Геруса.

Про це він написав у своєму Facebook, зазначивши, що Федерація готова організувати тренування в усіх регіонах України.

"Готові під час тренувань ще і поради давати – політичні, економічні і думку народу також", – зіронізував Насіров.

Дзюдо Молодий буковинець

Відповідним чином він прокоментував новину про те, що лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам про рішення фракції відправити Геруса на тренінг із дзюдо. Відео опублікував YouTube-телеканал "Наш".

Крім того, Арахамія вважає, що Герус мав ударити Ляшка уже після вітання. "Як на мене, він зарядити в ніс Ляшку уже після слова "здрастє", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 11 листопада звільнив із посади Андрія Геруса, призначивши на його місце Олексія Перевезенцева.

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