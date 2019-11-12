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12 листопада • оновлено в 20:31
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"Запрошуємо всіх!" Після бійки Геруса і Ляшка Насіров покликав політиків на дзюдо

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Президент Федерації Дзюдо України Роман Насіров запросив усіх бажаючих на тренування після бійки лідера Радикальної партії Олега Ляшка з депутатом президентської фракції "Слуга народу" Андрія Геруса.

Про це він написав у своєму Facebook, зазначивши, що Федерація готова організувати тренування в усіх регіонах України.

"Готові під час тренувань ще і поради давати – політичні, економічні і думку народу також", – зіронізував Насіров.

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Відповідним чином він прокоментував новину про те, що лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам про рішення фракції відправити Геруса на тренінг із дзюдо. Відео опублікував YouTube-телеканал "Наш".

Крім того, Арахамія вважає, що Герус мав ударити Ляшка уже після вітання. "Як на мене, він зарядити в ніс Ляшку уже після слова "здрастє", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 11 листопада звільнив із посади Андрія Геруса, призначивши на його місце Олексія Перевезенцева.

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Особи
Андрій Герус Роман Насіров Олег Ляшко
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да кто ж всерьез будет с Ляшко драться, если он будет все время стараться лечь под мужчину?
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