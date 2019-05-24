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/Суспільство

"Придурок, бл*дь!" Соколова спіймала улюбленого пропагандиста Путіна на антисемітизмі

19.2тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова розгромила головного кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова за антисемітську риторику в передачі до 9 Травня.

У ній він заявив, що в Другій світовій війні народам СРСР була відведена роль переможців, а євреям – роль жертв Голокосту. Фрагмент його нахабної витівки телеведуча показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Що стосується прикладу Ізраїлю, мовляв там день тиші, так, ми це поважаємо. Але у кожного народу в тій війні була своя роль. Ізраїль відзначає День пам'яті жертв Голокосту. Самого Ізраїлю тоді ще й не було, а євреї в Європі виявилися переважно жертвами. У Росії інший досвід. Крім того, що сумарно жертв-народів СРСР в тій війні у нас було куди більше, ніж при Голокості, ми як могутня держава змогли стати тією організованою силою, яка зупинила фашизм і розгромила його, перемогла", – пафосно висловився Кисельов.

Соколову шокували його слова, і вона розкритикувала одіозного рупора Кремля за цинізм і недоречну гордість через мільйони людських смертей.

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"Михалков, голи вуса. З'явився режисер-постановник Другої світової крутіший від тебе. Дмитро Кисельов дохідливо пояснив, чому Росія з розмахом святкує перемогу, а Ізраїль мовчки вшановує пам'ять загиблих. Сильно, так? Дімо, ну ти, як кажуть на Бабурці, фірмач. Вибрав ідеальний привід, щоб підкреслити перевагу одного народу над іншим", – зі стьобом звернулася вона до Кисельова.

"Один знайшов у собі мужність і сили, щоб боротися, а другий, історично так склалося, – жертва. Хулі з них взяти – математики та шахісти! Дімо, я тобі нагадаю, півтора мільйони євреїв воювали в антигітлерівській коаліції і перемогли. І вони сумують за своїми загиблими. А ти, дурню, пишаєшся, що ми більше всіх втратили. Аж у п'ять разів більше, ніж у Голокості! Придурок, бл*дь!" – емоційно додала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова зняла яскраву замальовку, у якій в образі Адольфа Гітлера привітала росіян із Днем перемоги. Вона провела паралелі між нацистською Німеччиною і путінською Росією і дійшла висновку, що вони практично нічим не відрізняються.

Також журналістка розгромила божевілля росіян із "побєдобісям" і пропагандистською акцією "Безсмертний полк". Вона вважає, що це не має нічого спільного з вшануванням пам'яті жертв Другої світової війни та направлено винятково на рекламу злочинної влади країни-агресора.

Соколову вкрай обурило і проведення міні-параду до 9 Травня в одному з дитсадків Рязані. Вихователі одягли дітей у військову форму, щоб прищепити їм у такий спосіб "любов до батьківщини і патріотизм".

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаГолокостДень Перемоги
Особи
Яніна СоколоваДмитро Кисельов
Місце
Росія
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Безнадежная дура. Киселев говорил об одном, эта услышала совсем другое. Вот не зря есть поговорка: "Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так." Это про Соколову. Она дура. И поскольку сама этого не понимает, то свое извращенное понимание сказанного кем-то, с восторгом спешит опубликовать. А поскольку последнее время она тут пашет, как самая трудолюбивая проститутка-журношлюшка, то количество вылитой из нее дурости прямо принимает угрожающие размеры.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Kirlackaj Viola, Безнадежная дура- сказала ты, глядя в зеркало.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если Киселев пропагандист, то кто тогда она, с легкостью перекручивая и искажая смысл чужих высказываний??
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Горчаков Макс
Горчаков Макс
Александрович Алексей, она просто, реально, больной человек.. Что с неё взять, не судите строго...
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CARGO 100
CARGO 100
"Дура, бл*дь!"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
CARGO 100, Не-е-е .Дебилка блять !
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