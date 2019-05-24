"Придурок, бл*дь!" Соколова спіймала улюбленого пропагандиста Путіна на антисемітизмі

Українська журналістка Яніна Соколова розгромила головного кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова за антисемітську риторику в передачі до 9 Травня.

У ній він заявив, що в Другій світовій війні народам СРСР була відведена роль переможців, а євреям – роль жертв Голокосту. Фрагмент його нахабної витівки телеведуча показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Що стосується прикладу Ізраїлю, мовляв там день тиші, так, ми це поважаємо. Але у кожного народу в тій війні була своя роль. Ізраїль відзначає День пам'яті жертв Голокосту. Самого Ізраїлю тоді ще й не було, а євреї в Європі виявилися переважно жертвами. У Росії інший досвід. Крім того, що сумарно жертв-народів СРСР в тій війні у нас було куди більше, ніж при Голокості, ми як могутня держава змогли стати тією організованою силою, яка зупинила фашизм і розгромила його, перемогла", – пафосно висловився Кисельов.

Соколову шокували його слова, і вона розкритикувала одіозного рупора Кремля за цинізм і недоречну гордість через мільйони людських смертей.

"Михалков, голи вуса. З'явився режисер-постановник Другої світової крутіший від тебе. Дмитро Кисельов дохідливо пояснив, чому Росія з розмахом святкує перемогу, а Ізраїль мовчки вшановує пам'ять загиблих. Сильно, так? Дімо, ну ти, як кажуть на Бабурці, фірмач. Вибрав ідеальний привід, щоб підкреслити перевагу одного народу над іншим", – зі стьобом звернулася вона до Кисельова.

"Один знайшов у собі мужність і сили, щоб боротися, а другий, історично так склалося, – жертва. Хулі з них взяти – математики та шахісти! Дімо, я тобі нагадаю, півтора мільйони євреїв воювали в антигітлерівській коаліції і перемогли. І вони сумують за своїми загиблими. А ти, дурню, пишаєшся, що ми більше всіх втратили. Аж у п'ять разів більше, ніж у Голокості! Придурок, бл*дь!" – емоційно додала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова зняла яскраву замальовку, у якій в образі Адольфа Гітлера привітала росіян із Днем перемоги. Вона провела паралелі між нацистською Німеччиною і путінською Росією і дійшла висновку, що вони практично нічим не відрізняються.

Також журналістка розгромила божевілля росіян із "побєдобісям" і пропагандистською акцією "Безсмертний полк". Вона вважає, що це не має нічого спільного з вшануванням пам'яті жертв Другої світової війни та направлено винятково на рекламу злочинної влади країни-агресора.

Соколову вкрай обурило і проведення міні-параду до 9 Травня в одному з дитсадків Рязані. Вихователі одягли дітей у військову форму, щоб прищепити їм у такий спосіб "любов до батьківщини і патріотизм".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!