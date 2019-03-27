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"Прибульці з автоматами": Цимбалюк яскраво відповів омбудсмену Путіна про окупантів

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Журналіст Роман Цимбалюк обурився через формулювання, яку застосовує уповноважена президента Росії з прав людини Тетяна Москалькова стосовно окупантів, які опинилися у в'язницях України.

Вона без найменших на це підстав називає їх "незаконно утримуваними у зв'язку з політичною діяльністю особами". Таку ж риторику просуває і Міністерство закордонних справ Росії, підкреслив Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Думаю, нашим російським небраттям потрібно побажати, щоб у них в країні прибульці з інших держав за допомогою автомата займалися "політичною діяльністю". Амінь", — із сарказмом звернувся український журналіст до офіційних представників країни-агресора.

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Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що через п'ять років після вторгнення Росії до Криму і на Донбас українці вже не сумніваються в необхідності знищувати окупантів і рішуче налаштовані на боротьбу з ними. Крім того, він попередив загарбників, що їх близьким доведеться вмиватися сльозами.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкТетяна Москалькова
Місце
Україна
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