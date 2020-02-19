"Президенте, зараз не кіно!" Соколова потужно звернулася до Зеленського через бій під Золотим

Журналістка Яніна Соколова звернулася із сильною промовою до президента України Володимира Зеленського після масштабного бою ЗСУ з російськими окупантами під Золотим.

Роликом вона поділилася на своєму YouTube-каналі й висловила стурбованість у зв'язку з нерозумінням влади того, що ворог не має наміру йти на мирний компроміс (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ситуація вийшла з-під контролю української влади вже давно. Те, що зараз відбувається на сході, – це прямий натяк Зеленському з боку Росії, що припинення війни не буде. Коли наш президент їздить на схід і знімає фільми, ставлячи хештег #закрокдомиру, коли наш президент на Мюнхенській конференції розповідає про етапи примирення з територіями, окупованими росіянами, коли наш президент говорить, що він дивиться в очі Путіну і мовляв бачить в його очах розуміння, він повинен згадати те, що трапилося 18 лютого. Це яскравий лакмус того, що з росіянами домовлятися не варто", – сказала телеведуча.

Вона нагадала, що однією з передвиборних обіцянок Зеленського було завершення війни на Донбасі. За словами Соколової, глава держави продовжує ризикувати заради виконання цього пункту. Вона також висловила впевненість у тому, що і Зеленський, і міністр оборони, і начальник Генштабу ЗСУ прекрасно усвідомлюють, що домовлятися з росіянами неможливо без втрат.

Соколова і Зеленський

"Скільки втрат ще має бути на сході, щоб українська влада зрозуміла, що не може бути ніякого плану мирного про домовленості з росіянами?! Не може бути ніяких 12 кроків, які просто фактично легалізують присутність Росії на сході, "громадянську" війну. Адже її немає в Україні. Але в цих пунктах вказується, що разом з терористами ми повинні спостерігати за територіями, які знаходяться під окупацією", – емоційно висловилася журналістка.

Говорячи про це, вона провела паралель з подіями Другої світової війни і запропонувала уявити собі ситуацію, в якій фашистські загарбники разом з радянською армією патрулювали би певні ділянки фронту.

"Що буде з цього? Буде те, що трапилося вранці 18 лютого, але з ще більшими втратами. З початку року ми втратили 20 наших бійців! Ми втрачаємо їх щотижня, ми щотижня маємо масштабні обстріли. Скільки ще має загинути наших хлопців, для того щоб українська влада нарешті зрозуміла, що йде війна?! Домовляючись з Путіним неможливо закінчити цю війну! З терористами і збройними формуваннями не домовляються!" – нагадала Соколова, підкресливши, що окупанти навіть не мають наміру дотримуватися Мінських угод і режиму тиші.

"Скільки ви ще повинні тримати нас усіх у напрузі, скільки ви ще будете тримати українців в стані, коли війна просто щоранку наступає їм на плечі?! Непередбачуваність ваших дій сіє хаос, паніку і велике занепокоєння. Ні, не в ЄС, вони занадто далеко, а серед нас – громадян. Я впевнена, що вже левова частка тих, хто голосував за пана Зеленського, і серед військових в тому числі, вони зараз перебувають у стані шоку від того, що ми фактично здаємо свою країну терористам", – додала журналістка.

Крім того, вона заявила про неприпустимість проведення виборів в ОРДЛО восени, висловивши побоювання через загрозу легалізації в мирній Україні проросійських бойовиків.

"Не брешіть самі собі! Вибори? Кого оберуть – терористів, які будуть керувати цими регіонами? Які сьогодні вбивали наших хлопців, а потім у складі країни відповідатимуть і контролюватимуть на місцях?! Чому в моїй країні, яка декларує європейські цінності і демократію, ведуть домовленості з терористами? Чи заслужили це 13 000 наших хлопців загиблих? Чи не можуть вони бути приводом і відповіддю вам на питання, чи варто домовлятися з терористами! Схаменіться нарешті, пане Зеленський! Досить перебувати в омані. Зрозумійте – ви президент, це зараз не кіно! Це життя, життя наших хлопців, яких ми втрачаємо через ваші недолугі рішення!" – звернулася Соколова до Зеленського.

Яніна Соколова "РБК-Україна"

Також вона закликала українців не залишатися байдужими до того, що відбувається і реагувати на такі небезпечні події як громадянське суспільство. Журналістка висловила впевненість в тому, що запорукою безпеки та миру в Україні стануть тільки санкції та міцний російсько-український кордон.

"Тільки так ми можемо зараз зупинити проходження цих військ далі й зупинити втрати життів наших хлопців. Не будьте байдужими! Це вам, мої українці! Ну, і пане Зеленський, схаменіться, нарешті, зніміть окуляри рожеві! Подивіться на все, що відбувається, зустріньтеся з військом і пам'ятайте, що домовлятися з ворогом – це копати собі яму. Ви вже починаєте це активно робити. Скоро буде фінал, якщо ви не зупинитеся. Отямтеся", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 лютого Соколова виступила з потужною промовою з трибуни Верховної Ради. Вона присвятила її проблемам онкохворих людей і жорстко закликала нардепів допомогти їх вирішити.

"Я хочу, щоб народні депутати, які присутні в цьому залі кожен день, пам'ятали, що вони тут не для того, щоб терти свій прутень, листуватися з повіями або дерибанити квитки на "95 квартал", а для того, щоб робити зміни. Онкопацієнти особливо цього потребують", – заявила журналістка.

Також вона звернулася до президента України Володимира Зеленського через блокування фінансування кримськотатарського телеканалу ATR. Телеведуча застерегла його від повторення помилок Януковича.

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