"Президент Люксембургу!" У Зеленського знову публічно осоромилися

У президента України Володимира Зеленського припустились нової помилки, переплутавши посаду президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

Його неправильна цитата з'явилася на сайті глави держави. Так, прес-служба передала слова, які президент Єврокомісії сказав після саміту Україна-ЄС 8 липня, спотворивши їх.

"Коли я був президентом своєї держави, президентом Європейської комісії кожен раз згадувалася корупція. Вона була в центрі всіх дискусій. Мені хотілося б, щоб на цей раз Україна, маючи нового президента, рішуче змогла викорінити корупцію. Ця велика нація заслуговує майбутнього без корупції", – процитували Юнкера.

Скріншот

Скріншот

Примітно, що президентом своєї країни – Люксембургу – він ніколи не був. Юнкер очолював уряд із 1995 по 2013 рік. Поста президента ж у Люксембурзі взагалі не існує, оскільки державою, яка є конституційною монархією, править Великий герцог.

Зеленський і Юнкер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сайті Офісу президента Зеленського переплутали столицю Канади Оттаву з найбільшим містом країни Торонто.

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