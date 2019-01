Президент Грузії влаштувала Україні ''бойкот'' через Томос: що сталося

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не може привітати Православну церкву України з отриманням Томосу.

Про це вона написала в своєму Twitter, зазначивши, що від себе особисто вона могла б "легко привітати ПЦУ, враховуючи спільну історію з Україною, і це було б природно, але, як відповідальний президент не може цього зробити".

"Як президент я несу велику відповідальність. Якщо наш патріархат побоюється якихось наслідків, я не можу погіршувати ситуацію", - підкреслила вона.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church 's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I can not aggravate the situation