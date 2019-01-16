Президент Грузії влаштувала Україні ''бойкот'' через Томос: що сталося

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не може привітати Православну церкву України з отриманням Томосу.

Про це вона написала в своєму Twitter, зазначивши, що від себе особисто вона могла б "легко привітати ПЦУ, враховуючи спільну історію з Україною, і це було б природно, але, як відповідальний президент не може цього зробити".

"Як президент я несу велику відповідальність. Якщо наш патріархат побоюється якихось наслідків, я не можу погіршувати ситуацію", - підкреслила вона.

Саломе Зурабішвілі відлуння Кавказу

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church 's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I can not aggravate the situation - Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 січня 2019 р

Відзначимо, Грузинська церква боїться, що якщо підтримає ПЦУ, РПЦ може офіційно відібрати з її підпорядкування території Абхазії і Південної Осетії. Вони непідконтрольні ГПЦ фактично, але РПЦ визнає ці регіони канонічною територією Грузинської церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грузинська православна церква висловила свою підтримку автокефальній помісній Православній церкві України, проте утрималася від прийняття офіційного рішення.

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