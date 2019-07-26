"Президент, глава ОПУ та прем'єр-міністр": Богдан опублікував провокативне фото

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан розмістив у мережі жартівливий пост, в якому назвав актора, керуючого студією "Квартал 95" Євгена Кошового наступним прем'єр-міністром.

Відповідний знімок з Одеси, куди глава держави прибув 26 липня, з'явився на його сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на фото Богдан зображений втрьох із Зеленським і Кошовим. "Президент, глава ОП і прем'єр-міністр", – підписав він.

Кошовий, Богдан і Зеленський Facebook Андрія Богдана

Українці бурхливо відреагували на пост Богдана. "Ми так і знали!", "Ще ті троллякі", "Краща команда", "Ну прем'єр-міністр так прем'єр-міністр", "Давай же, ну давай, призначай лисого, ти ж цього хочеш", "Жека, недавно головним у "Кварталі" став, а ви йому "прем'єра". Хто вас тролити буде зі сцени?", "А на задньому плані не спікер видніється?", "Кошовий – наступний президент!" – написали в коментарях.

Частина ж користувачів не оцінили жарт Богдана. "Це не вистава, досить жартувати!", "Нова влада "без кумівства", – зазначили вони.

Знайшлися й ті, хто запропонував Кошовому іншу посаду: "А хіба це не мер Києва?" Користувачі пригадали коміку його пародії на Віталія Кличка.

Відреагував у своєму Telegram-каналі і український політолог Олексій Голобуцький. "Можуть собі дозволити приколюватися. А раптом правда? Всі ж в їхніх руках", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час попереднього візиту в Одесу Зеленський скупався в Чорному морі в червоних шортах і викликав ажіотаж у мережі.

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