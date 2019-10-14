Прем'єра Гончарука зняли на вечірці в пабі Києва: фото і відео

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом з главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою 13 жовтня відвідали благодійну вечірку Veterans Strong PARTY.

Про це в Facebook повідомляє сама чиновниця. За її словами, Гончарук став першим главою уряду, який відвідує такий захід (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Гончарук на вечірці в пабі Києва facebook.com

"Ламаємо стереотипи. Ветерани – круті! День захисника – це крута вечірка. Це круті рок виконавці та багато своїх. Так тепло і добре давно не було! Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України, ще жоден глава уряду такого не робив! Респект від всіх! " – написала Коляда.

Вечірка пройшла в київському "Докер пабі" на Оболоні. На заході виступили групи "Сокира Перуна", "Кому вниз" та FRAM.

Концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" і патріотичного руху "Гідність нації". Вхідний квиток коштував 100 гривень, всі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як ветеран АТО фактично "підірвав" мережу сильним посланням до українців на тему війни на Донбасі.

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