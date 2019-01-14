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Максим Копачевський
Максим Копачевський
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Праздники в Донецке: как сейчас живет город

1.5тЧитати матеріал російською

Увидел Донецк сегодня. Это видеоблог о маленькой прогулке по городу. Побывал в родных местах, покатался на санках, чуть не убился, слушал музыку уличного музыканта.

Прогулялся по Донбасс Арене, но об этом позже! На Рождество Донецк буквально завалило снегом, я увидел только часть из того, что осталось, но и этого по колена хватило: помог вытолкать машину из сугроба, помог женщине с ее сумкой, другой поднять/опустить из автобуса, сделал фото для влюбленной парочки, перевел бабушку через дорогу.

Короче, снимать видео своих подвигов постоянно, как понимаете было некогда. В общем, дальше будет, а пока то, что увидел.

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Автор
Максим КопачевськийМаксим Копачевський
Тема
АТО на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Донецька областьДНРНовини ДНРНовини Донбасу
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