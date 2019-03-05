Православна церква України звернулася в ООН і ОБСЄ через гоніння: що трапилося

Православна Церква України звернулася до міжнародного співтовариства через утиски вірян і церковнослужителів на окупованих територіях Криму та Донбасу.

"Заявляючи про нібито "гоніння" Московського Патріархату в Україні, російські церковні й державні діячі замовчують та ігнорують численні факти справжніх переслідувань, які несуть віряни різних українських Церков і релігійних організацій, зокрема нашої Церкви, на окупованих Росією українських територіях Донбасу і в Криму", — наголошується в повідомленні прес-служби ПЦУ.

У зв'язку з цим церковники звернулися до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів "Мінського процесу", до Європейського Союзу і до всіх демократичних країн.

"З огляду на загрози й постійний тиск на духовенство і вірних нашої Церкви... звертаємося до міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого на [окупованих українських] територіях залежить прийняття рішень, для того, щоб припинити ескалацію гонінь на нашу Церкву", — йдеться в заяві Синоду.

Священнослужителі також закликали всіх вірян молитися про перемогу і мир, про громади і духовенство ПЦУ на окупованих територіях Донбасу, Криму, а також про всіх, хто страждає від поневолення.

Ілюстрація. ПЦУ

Нагадаємо, окупанти в анексованому Криму відпустили затриманого 3 березня архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

За словами священнослужителя, його хотіли допитати про "пограбування" міської церкви. Архієпископа затримали в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя.

Як писав OBOZREVATEL, раніше священика Православної церкви України "депортували" з тимчасово окупованої території Донбасу.

Терористи "ДНР" також оголосили, що з 1 березня вони захоплять і відберуть усі парафії, храми, майно, земельні ділянки ПЦУ, а духовенство виженуть із псевдореспубліки.

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