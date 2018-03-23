Факти та міфи про погоду: тест до Дня метеоролога

Більшість з нас - сучасні й освічені люди. Ми не боїмося чорних кішок, числа 13 і жінок з порожніми відрами, сміємося над гомеопатами і вважаємо астрологів шахраями. Але як тільки справа доходить до погоди, у багатьох з нас прокидаються середньовічні невігласи, готові вірити всьому підряд.

Чи можете ви відрізнити реальні прогнози від новин в стилі "одна баба сказала?" Чи знаєте, прогнозам на який максимальний період можна довіряти? До Дня метеоролога "Обозреватель" пропонує пройти тест, перевірити себе і навчитись відрізняти правду від вигадки.

Сподіваємося, вам сподобався наш тест і його результати. Ви напевно почерпнули для себе щось нове і розвинули трохи більше критичний підхід до новин про погоду і клімат. Але не забувайте і про інших людей - поділіться з ними цим тестом. Вам скажуть спасибі і вони самі, і всі українські синоптики.

Як повідомляв "Обозреватель", синоптики попередили про серйозне погіршення погоди .

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