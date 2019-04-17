Просто - крайняя попытка достучаться с "отсюда" в мирную жизнь.

Маленькая, рядовая история с "нуля", и абсолютно личное мнение.

Прежде всего к тем, для кого все это так и осталось серыми сводками из телевизора. Кто видит этот мир - телекартинкой. Или страницей в соцсетях.

Я чувствую, я вижу, что меня пытаются обмануть. И вас тоже.

Я не люблю, когда я задаю вопросы, а в ответ мне показывают рекламные ролики.

Или невнятно говорят ни о чем.

Я не верю.

А среди тех, кто желал моей смерти, крепнет хор "это хорошо"!

Враг - не скрывает предвкушения. Сепарня - в надеждах.

А среди тех, кто шипел за моей спиной - радость.

И это для меня - главный показатель.

И все говорит мне - "это обман".

Я был бы рад ошибиться.

Но, боюсь - не в этот раз.

И, да - вы все имеете право на свой выбор.

А я - на свое мнение.

Сделай перепост, если хочешь помочь мне донести его до других.

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