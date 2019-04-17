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Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
ВійськовийВсі статті автора

Из вас делают дураков, а разгребать будем мы

7.8тЧитати матеріал російською

Просто - крайняя попытка достучаться с "отсюда" в мирную жизнь.

Маленькая, рядовая история с "нуля", и абсолютно личное мнение.

Прежде всего к тем, для кого все это так и осталось серыми сводками из телевизора. Кто видит этот мир - телекартинкой. Или страницей в соцсетях.

Я чувствую, я вижу, что меня пытаются обмануть. И вас тоже.

Я не люблю, когда я задаю вопросы, а в ответ мне показывают рекламные ролики.

Или невнятно говорят ни о чем.

Я не верю.

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Як ЗСУшники з Правосеками - м**калів готували

А среди тех, кто желал моей смерти, крепнет хор "это хорошо"!

Враг - не скрывает предвкушения. Сепарня - в надеждах.

А среди тех, кто шипел за моей спиной - радость.

И это для меня - главный показатель.

И все говорит мне - "это обман".

Я был бы рад ошибиться.

Но, боюсь - не в этот раз.

И, да - вы все имеете право на свой выбор.

А я - на свое мнение.

Сделай перепост, если хочешь помочь мне донести его до других.

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Автор
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Героям слава! Сделать дураками не сложно,ежели они дураки от рожденья.В 21 веке пропаганда так поднаторела ,что способна за неделю убедить большинство в том ,что земля плоская....А как хочется халявы !? Вот дайте всё....и сразу! И не важно ,кто обещает рай,лишь бы обещал! Через з дня любители халявы получат шанс просрать свое будущее и свою страну.... История повторяется.
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Грицинко Иван
Грицинко Иван
Одні українці часом "голосують по приколу" бо "вже далі не можуть терпіти цю владу", а потім інші українці виходять на майдани і гинуть на війні, щоб виправити фатальні помилки перших...і так по колу...
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Нет нужды делать дураков из хохлов, они ими рождаются!:)
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