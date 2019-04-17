Просто - крайняя попытка достучаться с "отсюда" в мирную жизнь.
Маленькая, рядовая история с "нуля", и абсолютно личное мнение.
Прежде всего к тем, для кого все это так и осталось серыми сводками из телевизора. Кто видит этот мир - телекартинкой. Или страницей в соцсетях.
Я чувствую, я вижу, что меня пытаются обмануть. И вас тоже.
Я не люблю, когда я задаю вопросы, а в ответ мне показывают рекламные ролики.
Или невнятно говорят ни о чем.
Я не верю.
А среди тех, кто желал моей смерти, крепнет хор "это хорошо"!
Враг - не скрывает предвкушения. Сепарня - в надеждах.
А среди тех, кто шипел за моей спиной - радость.
И это для меня - главный показатель.
И все говорит мне - "это обман".
Я был бы рад ошибиться.
Но, боюсь - не в этот раз.
И, да - вы все имеете право на свой выбор.
А я - на свое мнение.
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