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26 квітня • оновлено в 20:57
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Пожежників після аварії на ЧАЕС врятувала унікальна методика: розкрита таємниця

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Київський лікар Леонід Кіндзельский зумів врятувати ураженого радіацією ліквідатора, на якому московські і американські фахівці встигли "поставити хрест".

Такими спогадами в 34-ту річницю трагедії в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився інспектор пожежної безпеки на ЧАЕС Петро Шаврей.

"Братові пересадили кістковий мозок. У Льоні в кістковому мозку залишилося 27% живих частинок, він уже чахнув. І якби його лікували, як у Москві, то давно вже був би на кладовищі. Відмінність методики Леоніда Петровича в тому, що він пересаджував живий кістковий мозок. А за теорією Гейла, тим, у кого він убитий на 80%, потрібно попередньо кістковий мозок донора опромінити, і тільки потім пересаджувати", – розповів він.

Петро Шаврей гасив Чорнобильську АЕС

Петро Шаврей гасив Чорнобильську АЕС

За словами чоловіка, лікування пацієнтів в Москві і Києві сильно відрізнялося. Росіяни "боялися і шарахалися від хлопців".

"Потім головна лікарка Московської лікарні №6 Гуськова разом із американським професором Гейлом прилетіли, щоб подивитися, як Кіндзельский нас лікує. Наш лікар одягав тільки халат, а вони зайшли у своїх скафандрах, боялися української радіації. Леонід Петрович бере картку кожного й зачитує, як кого звати, які аналізи.

Мене вразило, як Гейл підходить до мене й через перекладача каже, мовляв, цей протягне років сім. Братові Леоніду дав від 3 до 5 років, а він ще 25 років прожив, і я живий досі. А хлопці в Москві залишилися на кладовищі", – розповів Шаврей.

Іван, Петро, Леонід Шаврей з батьками

Іван, Петро, Леонід Шаврей з батьками

З особистого архіву

Як розповів OBOZREVATEL один з ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, пожежник з Прип'яті Петро Шаврей, до 26 квітня 1986 року на електростанції було ще дві аварії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна
Тег
Чорнобильська АЕС
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та ПОЖАРНЫХ не пожарнИКОВ,черти смэрэковые
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