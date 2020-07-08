Пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня
Голова Луганської ОДА доручив оцінити втрати населення від вогню.
Пожежа на території Сєвєродонецького і Новоайдарського лісомисливського господарства попередньо визначили як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.
Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація в Facebook. Відповідне рішення 8 липня ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Пожежа на території Сєвєродонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств, яка вирувала 6 і 7 липня, попередньо класифікована як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення і придбання ознак надзвичайної ситуації державного рівня", – сказав глава ОДА Сергій Гайдай.
Він дав ряд доручень щодо оцінки втрат населення для подальшої виплати компенсацій з державного бюджету. Повинні бути складені дефектні акти про пожежу, довідки про збитки, завдані надзвичайною ситуацією, а також списки осіб, які мають прописку в постраждалих будинках.
Крім того, він доручив забезпечити підвезення дітей, які у четвер, 9 липня здадуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, в Сєвєродонецьку і Новоайдарі.
За словами начальника обласної ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози поновлення пожежі немає. Лісова охорона постійно обходить територію і контролює ситуацію.
Сили ДСНС, які прибули на допомогу луганським рятувальникам, працюватимуть до повної ліквідації пожежної небезпеки.
Поліція також залишиться патрулювати постраждалі населені пункти поки того вимагає ситуація.
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