Пожежа в Сєвєродонецьку перекинулася на велике звалище: місто просить про допомогу. Відео
Влада Сєвєродонецька звернулася за допомогою до голови ОДА. Сайт Сєвєродонецької міськради
Через лісові пожежі на Луганщині в Сєвєродонецьку загорілися побутові відходи на міському звалищі.
Про це повідомила пресслужба Сєвєродонецької міської ради. Під час пожежі в лісах 7 липня персонал полігону твердих побутових відходів евакуювали.
А коли робітники повернулися, то побачили, що сміття горить на значній площі полігону.
"Серйозна проблема виникла у міста Сєвєродонецьк – лісова пожежа, що сталася 7 липня, викликав загоряння побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів", – сказано в повідомленні.
На місці працюють пожежні Сєверодонецького управління ГСЧС.
У міськраді зазначили, що горіння сміття виключає можливість вивезення відходів з міста.
Місцева влада звернулася з проханням допомогти погасити пожежу до голови Луганської обласної держадміністрації Сергія Гайдая.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Луганщині лісові пожежі забрали життя п'яти людей, вогонь знищив понад 100 будинків.