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Пожежа в Сєвєродонецьку перекинулася на велике звалище: місто просить про допомогу. Відео

Суспільство
2,0 т.
Влада Сєвєродонецька звернулася за допомогою до голови ОДА

Влада Сєвєродонецька звернулася за допомогою до голови ОДА. Сайт Сєвєродонецької міськради

Через лісові пожежі на Луганщині в Сєвєродонецьку загорілися побутові відходи на міському звалищі.

Про це повідомила пресслужба Сєвєродонецької міської ради. Під час пожежі в лісах 7 липня персонал полігону твердих побутових відходів евакуювали.

А коли робітники повернулися, то побачили, що сміття горить на значній площі полігону.

"Серйозна проблема виникла у міста Сєвєродонецьк – лісова пожежа, що сталася 7 липня, викликав загоряння побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів", – сказано в повідомленні.

На місці працюють пожежні Сєверодонецького управління ГСЧС.

У міськраді зазначили, що горіння сміття виключає можливість вивезення відходів з міста.

Місцева влада звернулася з проханням допомогти погасити пожежу до голови Луганської обласної держадміністрації Сергія Гайдая.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Луганщині лісові пожежі забрали життя п'яти людей, вогонь знищив понад 100 будинків.

УкраїнаСєвєродонецькЛісова пожежа на Луганщиніпожежа
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