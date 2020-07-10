Пожежа в Сєвєродонецьку перекинулася на велике звалище: місто просить про допомогу. Відео

Влада Сєвєродонецька звернулася за допомогою до голови ОДА. Сайт Сєвєродонецької міськради

Через лісові пожежі на Луганщині в Сєвєродонецьку загорілися побутові відходи на міському звалищі.

Про це повідомила пресслужба Сєвєродонецької міської ради. Під час пожежі в лісах 7 липня персонал полігону твердих побутових відходів евакуювали.

А коли робітники повернулися, то побачили, що сміття горить на значній площі полігону.

"Серйозна проблема виникла у міста Сєвєродонецьк – лісова пожежа, що сталася 7 липня, викликав загоряння побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів", – сказано в повідомленні.

На місці працюють пожежні Сєверодонецького управління ГСЧС.

У міськраді зазначили, що горіння сміття виключає можливість вивезення відходів з міста.

Місцева влада звернулася з проханням допомогти погасити пожежу до голови Луганської обласної держадміністрації Сергія Гайдая.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Луганщині лісові пожежі забрали життя п'яти людей, вогонь знищив понад 100 будинків.