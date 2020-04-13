Репост, это важно. Ночью сестра воина АТО, который сейчас в Чернобыльской зоне, там где уже 10 дней бушуют пожары, написала мне, что около 400 человек тушат ужасный пожар. Как они спят прям в машине, спят на улице, как горят села, как люди рискуют жизнью. Ком в горле.

Вчера я узнала какие есть потребности и уже сегодня мы с подругой собрали груз почти 200 кг и отправили в зону Чернобыля.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Купили опрыскиватели 15-13 тыс, генератор-7500 тыс, оплатила сух пайки 50-13 тыс, 100 кг уже едет из Запорожья в Чернобыль, купили защитные халаты для медиков 30-7200 тыс, ещё 50 штук были у меня, отправила на топливо 6 тыс, отправили много новых футболок, мыльно брыльное, кофе, чай, сладкое, защитные очки и купили 200 масок. Груз получился почти 200 кг и потратили 52 тыс грн. Ещё успели в госпиталь завезти раненым продукты. С сухпойками из Запорожья почти 300 кг собрали. Но это не все.

Заказала ещё распираторы от дыма, опрыскиватели всегда нужны 16 л один, защитные маски, всем чем только можно должны помочь. Прошу присоединяйтесь, уже сгорели 12 сел и много территории. Как все получу, будем снова отправлять в зону пожара. Все отчеты у меня на стр.

Спасибо за каждую копейку.

Карты для помощи 5218 5722 2178 3579 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова.

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