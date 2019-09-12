Повний місяць у вересні: як виконати бажання і привернути удачу

Повний місяць у вересні 2019, припадає на суботу, 14 вересня.

У цей день можна провести безліч обрядів. Про це в блозі OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

За його словами, оскільки в деяких духовних традиціях повний Місяць вважався "печаткою на договорі" між богом і людьми, в повний місяць можна звертатися до богів з проханнями про виконання бажань.

Повний місяць Google Images

Можна також провести такий обряд: "Дивлячись на повний Місяць, просити у Вищих Сил багатства". Для цього необхідно прочитати одну з мантр, наприклад, тибетську - "Кунг Роно Ама Ніло Та Вонг", або індуїстську – "Аум Шрі Гайя Аді Чандра Намах".

Читати мантру необхідно не менше 5 хвилин, – пояснив маг.

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На повний місяць можна закликати удачу, – додав Ігор Мехеда. За його словами, для цього необхідно згадати "відразу всіх божеств Місяця", які присутні в духовних вченнях всіх народів – "починаючи від місячного архангела Гавриїла, і до Нгами, Царедвени, Селени, Леукосіі, Тривії, Чане, Метцли і т.д".

Як пояснив маг, таким чином "всі канали місячної енергії збираються в один великий промінь, який повинен забезпечити удачу".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив місячний календар на вересень 2019 року із зазначенням точного часу настання молодика, повного місяця, першої і третьої чвертей.

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