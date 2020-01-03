Повний місяць і затемнення 10 січня: астролог дав рекомендації

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що на повний місяць 10 січня, який збігається з місячним затемненням, заборонено проводити обряди на поліпшення стосунків.

"Проте, будь-які дії на створення гармонії у всіх сферах життя принесуть несподівано сприятливий результат", – пояснив він в блозі OBOZREVATEL.

За словами астролога, місячне затемнення 10 січня буде впливати на сфери життя людини, пов'язані з поняттям матеріальності – "здоров'я, достаток, особисте життя і удача". Щоб привернути це в життя, Ігор Мехеда запропонував провести ритуал з дзеркалом.

10 січня 2020 року повний місяць співпаде з місячним затемненням

"Перед затемненням рекомендується прийняти душ, на столі встановити кругле дзеркало стороною, що відбиває, догори. Біля дзеркала встановлюють три склянки з водою: праворуч від сидячого за столом, ліворуч і посередині. За 15 хвилин до піку затемнення, який випадає на 21:11 за київським часом, починають "стирати" негативи: подумки уявляють, як "хвороби пішли, перешкоди пішли... і т.д.". "Розчиняємо" перешкоди в просторі як цукор в чаї", – пояснив астролог.

"У пік затемнення можна прочитати мантру "Ом шрі Магапраплайя намага". Наступні 15 хвилин створюємо позитиви. Подумки уявляємо, що "здоров'я є, достаток є, удача є "... і т.д." – продовжив він.

На завершення обряду необхідно випити воду з трьох склянок. Спочатку зі склянки, розташованого ліворуч, потім – з тієї, яка знаходиться праворуч, в кінці – з центральної. "Після цього знову можна прийняти душ", – сказав астролог.

Ігор Мехеда також порекомендував в день затемнення провести прибирання в домі і на робочому місці. За його словами, "це забезпечить період удачі".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив місячний календар на січень 2020 року. Він вказав дати молодика, повного місяця і повідомив про інші важливі астрологічних події місяця.

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