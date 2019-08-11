Повний місяць 15 серпня: як привернути багатство і успіх

Під час повного місяця 15 серпня можна провести обряд на привернення грошей, а також звернутися до Місяця по допомогу в отриманні нових партнерів і друзів.

"Вважається, що повний місяць може зробити дуже багато в житті людини", – розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

"Стародавні кельти говорили: "Звертайся до Місяця, коли він повний, тоді знайдеться все, що ти шукаєш, в морі, на небі і на землі", – зауважив він.

Зоряне небо в горах, ілюстрація Instagram astronomypicturesdaily

Ігор Мехеда порекомендував провести обряд на привернення грошей і пояснив, що насамперед необхідно зробити. За його словами, "вночі слід вийти на вулицю і показати Місяцю гаманця, причому, гаманець повинен бути не порожнім. І потім вимовити таку формулу: "Гроші, гроші, але більше грошей".

Ще один обряд "для привернення в життя удачі, партнерів для важливої справи і друзів", такий. "З серцевої чакри необхідно випроменити любов в бік Місяця – відчути в серці це почуття і подумки направити його до нічного світила. Швидше за все, ви тут же відчуєте зустрічний потік енергії, по всьому тілу пробіжить тепло. Далі потрібно обернутися 5 разів за годинниковою стрілкою і "накрутити" на себе цей місячний промінь як нитку на веретено. Через певний час в житті почнуть з'являтися нові друзі, нові ділові пропозиції і пропозиції по кар'єрі. До наступного повного місяця такого буде багато", – пообіцяв маг.

Він також розповів, який обряд на удачу на повний місяць проводять в Індії. "Протягом 5 хвилин дивляться на повний місяць і вимовляють мантру: АУМ-ШРІ-ГАЙЯ-АДІ-ЧАНДРА-НАМАХ. Чандра – це божество місяця. Якщо прочитати цю мантру на повний місяць, божество забезпечує людину до наступного повного місяця різними подарунками долі", – сказав він.

Ігор Мехеда додав, що на повний місяць можна звертатися до Вищих Сил і з іншими проханнями.

За його словами, звернення до повного Місяця "працюють", оскільки він відіграє особливу роль в житті людини і людства. "Згідно з ведичною традицією, коли перші люди вийшли з Золотого світла Бога, вони уклали з ним договір. Бог пообіцяв їм допомагати, захищати тощо, а люди пообіцяли дотримуватися певних морально-етичних заповідей. Символом печатки на договорі між Богом і людиною був повний Місяць".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, що на людство чекає "рівноденна буря", і пояснив, хто зможе врятуватися від неї.

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