Повітряні сили України посилили потужними літаками: чим багаті

Українська армія отримала надзвуковий літак-розвідник Су-24МР і військово-транспортний літак Іл-76МД.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", літаки пройшли ремонт на Миколаївському авіаремонтному заводі.

Зокрема, була проведена повна перевірка всіх вузлів і агрегатів і виконано їх ремонт або повну заміну.

Крім того, відбулося оновлення авіоніки. Наприклад, на Іл-76МД було встановлено сучасне пілотажно-навігаційне обладнання. Це дозволяє йому виконувати завдання в будь-якій точці світу і брати участь в спільних операціях з країнами-членами НАТО.

Су-24МР може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об'єкти, в тому числі фортифікаційні споруди і техніку противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні представили модернізовану реактивну систему залпового вогню БМ-21 УМ "Берест", яка є більш потужною, ніж "Град".