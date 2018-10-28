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Повітряні сили України посилили потужними літаками: чим багаті

13.5тЧитати матеріал російською

Українська армія отримала надзвуковий літак-розвідник Су-24МР і військово-транспортний літак Іл-76МД.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", літаки пройшли ремонт на Миколаївському авіаремонтному заводі.

Зокрема, була проведена повна перевірка всіх вузлів і агрегатів і виконано їх ремонт або повну заміну.

Крім того, відбулося оновлення авіоніки. Наприклад, на Іл-76МД було встановлено сучасне пілотажно-навігаційне обладнання. Це дозволяє йому виконувати завдання в будь-якій точці світу і брати участь в спільних операціях з країнами-членами НАТО.

Повітряні сили України посилили потужними літаками: чим багаті
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Повітряні сили України посилили потужними літаками: чим багаті

Су-24МР може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об'єкти, в тому числі фортифікаційні споруди і техніку противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні представили модернізовану реактивну систему залпового вогню БМ-21 УМ "Берест", яка є більш потужною, ніж "Град".

Читайте всі новини по темі "озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
озброєння
Місце
Україна
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
АН 2 еще не отремонтировали для совместных учений с нато?
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2
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pompadur marselina
pompadur marselina
Чесслово, от таких циферь голова кружится! Целых два почти списанных борта восстановили из почти списанных запчастей! Между тем, ВКС России только за последние 5 лет получили более 100 (!) новейших УБС ЯК- 130 способных выполнять функции многоцелевых самолетов, около 40 единиц тяжелых истребителей- бомбардировщиков поколения 4+ СУ-30СМ, более 10 ед. новейших СУ-35, несколько десятков уникальных вертолетов "Ночной охотник" МИ-28Н и "Аллигатор", до десяти новых транспортных, самолетов разведки и предупреждения,заправщиков ИЛ-76М, и пока один новый стратегический бомбардировщик ТУ-160М "Белый лебедь", серийное производство которых возобновилось с 2017 года, несколько десятков самолетов палубной авиации МИГ-31. Были разработано и поставлены на вооружение авиации несколько десятков новых видов вооружений и боеприпасов от ракет "воздух-воздух',воздух-земля" до патронов, снарядов к пушкам и НУРСЗО.
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5
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Молодцы чюбатые хоть какие-то изменения покрасили самолёт .планшетку установили можно теперь говарить о о том что они мощные .хотя кроме как разведки эти летаки на более не спасобны
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