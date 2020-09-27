Повідомили подробиці про стан курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26

Курсант В'ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі літака Ан-26 під Харковом, може бути виписаний з лікарні вже через тиждень.

Про це в Facebook повідомив голова Харківської обласної держадміністраціі Олексій Кучер. За його словами, хлопець йде на поправку, його стан і настрій поліпшується.

"Йому надається вся необхідна медична та психологічна допомога. Поговорив з начальником військового госпіталю. Вже через тиждень хлопця можуть виписати з лікарні, після чого ще деякий час він буде проходити реабілітацію. Він справжній боєць", – сказав Кучер.

Нагадаємо, що В'ячеслав Золочевський розповів слідчим ДБР, що вижив у катастрофі літака Ан-26 в Чугуєві завдяки тому, що його від вогню прикрила певна "капсула" з фюзеляжу.

Також батько курсанта Золочевського, розповів, як пережив три падіння літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області трапилася авіакатастрофа – розбився літак Ан-26 ЗСУ з курсантами.