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30 вересня • оновлено в 07:48
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Повертається тепло: синоптики обрадували прогнозом погоди в Україні

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У понеділок, 30 вересня, в Україні буде тепла і погожа погода, проте в більшість регіонах пройдуть дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опади передбачаються в західних, північних і центральних областях України.

Так, на заході країни вночі буде без опадів, лише вдень пройде дощ. Температура повітря вночі складе 11-13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +19+22.

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У північних областях також очікуються опади, але буде тепло: вдень +18+ 21, вночі похолодає до +9+13.

По осінньому тепло також буде і в центрі України, але місцями пройдуть дощі. Вдень стовпчики термометра піднімуться до +20+22, вночі +9+11.

Суха і сонячна погода буде лише в східних і південних регіонах країни. Найспекотніше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях: вдень +22+24, вночі +10+14. На сході країни температура буде всього на пару градусів нижче. Опадів не передбачається.

У Києві сьогодні з ранку і до самого вечора буде похмуро. Дощ застануть киян лише під вечір. Температура повітря вночі складе 11-13 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +19+21.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок жовтня в Україні порадує гарною погодою, хоча можливі невеликі дощі на початку і в кінці першої десятиденки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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