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12 листопада • оновлено в 15:50
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/ Розслідування

В Одеській області поїзди збили двох осіб

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Двоє чоловіків по необережністi потрапили під потяги на Одеській залізниці.

Обидвi НП відбулися в Кодимському районі Одеської області 11 листопада. Про це повідомляє прес-служба ВАТ "Одеська залізниця".

Перший випадок був зафіксований на під'їзній колії Кодимського елеватора. Там важку травму руки отримав 33-річний чоловік, який вийшов на рейки в стані алкогольного сп'яніння.

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Ілюстрація

Ілюстрація

sputnik-georgia.ru

У другому випадку на станції Слобідка постраждав 19-річний хлопець. Машиніст почав екстрено гальмувати, але наїзду уникнути не вдалося – хлопець також отримав сильні травми.

Обох постраждалих доставили в Кодимську райлікарню.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Львові маршрутка влетіла в пасажирський потяг.

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Місце
Україна Одеса
Теги
потяг аварія
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