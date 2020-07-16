Потужний смерч в Карпатах потрапив на відео

На початку тижня в українських Карпатах пройшли потужні смерчі.

Відео природного явища опублікував у Facebook користувач Олег Перепелюк (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зі свого боку фотограф Павло Пивовар, який перебував у цей момент у горах, написав, що смерч супроводжувався градом розміром із перепелине яйце.

"Почався майже кінець світу. Град бив по скелях, а після нього вступив ще й вітруганище з дощем", – зазначив він.

Facebook Павла Пивовара

Скрин Facebook

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