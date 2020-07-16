Потужний смерч в Карпатах потрапив на відео
Над Карпатами пронісся смерч. Facebook Павла Пивовара
На початку тижня в українських Карпатах пройшли потужні смерчі.
Відео природного явища опублікував у Facebook користувач Олег Перепелюк (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Зі свого боку фотограф Павло Пивовар, який перебував у цей момент у горах, написав, що смерч супроводжувався градом розміром із перепелине яйце.
"Почався майже кінець світу. Град бив по скелях, а після нього вступив ще й вітруганище з дощем", – зазначив він.
Facebook Павла Пивовара
Скрин Facebook
Як писав OBOZREVATEL:
12 липня потужний смерч пронісся під Херсоном.
30 червня смерч пронісся над Одесою. Також стихію зафіксували в Криму.
13 червня в Макіївці (Донецька область) помітили екстремальне погодне явище.
4 червня величезний смерч пронісся над Херсонською областю.