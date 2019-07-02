"Потрібно бити в набат": В'ятрович заявив про наступ "п'ятої колони" в Україні

Події останнього місяця показують, що проросійські сили в Україні налаштувалися на рішучий реванш. Доказом цього є кроки нової влади у сфері гуманітарної політики.

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Газета.ua". За його словами, країна-агресор намагається нівелювати всі досягнення України за п'ять років незалежно від того, буде президент Володимир Зеленський їх союзником, чи ні.

"Для цього достатньо його бездіяльності: не реагувати на спроби оскаржити в суді декомунізацію, закон про українську мову, реєстрацію Православної церкви України. В Харкові проспекту повернули назву Жукова. У Києві суд скасував перейменування проспектів Московського і Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича. Все робиться швидко. З розрахунку, що громадськість не встигне зорієнтуватися. Тому потрібно бити в набат. І пояснювати людям, що відбуваються речі, які можуть поставити під загрозу багато зробленого за п'ять років", – говорить В'ятрович.

Він також зазначив, що судове рішення про повернення старих назв проспектам Бандери і Шухевича в Києві за дивним збігом обставин було ухвалено одразу після зміни влади в Україні. Адже до цього процес був по суті "мертвим" протягом декількох років.

"Суд тривав три роки. Позивачка, товариш Бережна, не здатна була артикулювати свої претензії, і суддя, як виглядало, не готова вже була слухати ці безпідставні заяви, істерики. Процес затягували. І тільки влада змінилася – ми отримали несподіваний, нічим не обгрунтований, політично вмотивований результат. Щойно Інститут національної пам'яті отримає рішення суду – будемо подавати апеляцію", – нагадав директор УІНП.

Володимир В'ятрович "Газета 2000"

Говорячи про те, кому вигідні такі антиукраїнські випади, Вятрович назвав кількох можливих "адвокатів" російських інтересів в Україні.

"За цим стоїть Росія, яка використовує різні канали та інструменти. Це можуть бути люди, які є її "п'ятою колоною" в Україні – "Опоплатформа", "Оппоблок". І люди з оточення Зеленського. Воно може не бути відверто проросійським, але через відсутність його чіткої позиції там є такі особи, як Дубинський, Бужанський та інші українофоби. Його команда чітко дала зрозуміти, що вони готові переглядати ухвалений закон про мову", – пояснює В'ятрович.

Підсумовуючи, він не виключив що реваншистський план Росії може бути реалізований, однак висловив упевненість в тому, що українці не схвалять його мовчазною згодою.

"Не хочу сіяти паніку. Українці змінилися і готові захищати питання національної ідентичності. Однак сказати, що дороги назад немає, також не можу. Реванш не є неминучим, але можливий. Чи відбудеться він, залежить і від готовності українців захищати здобуте", – резюмував В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше В'ятрович попередив, що якщо українці відмовляться від досягнень, яких вдалося домогтися за роки після Майдану, то знову повернуться до тотальної російської експансії та втрати вектора розвитку як самобутня нація.

Він вважає, що всі досягнення Майдану українці стали сприймати як даність і тепер хочуть піддати забуттю тих людей, які зробили революційні зміни можливими.

Також В'ятрович попередив, що намір президента України Володимира Зеленського провести референдум про питання формату переговорів з Росією з приводу війни загрожує зникненням України.

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