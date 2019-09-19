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19 вересня • оновлено в 17:17
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/ Суспільство

"Потрібна ракета на Хрещатик!" Цимбалюк гостро висміяв Росію за страх перед НАТО

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Страх Росії перед військами НАТО на території України абсолютно незрозумілий на тлі її вихваляння новітньою зброєю.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк, висміюючи заяву депутата нелегітимної Держдуми Геннадія Зюганова. Її фрагмент він показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо НАТО лізе зі зброєю в Прибалтику і Україну і поставить там свої установки – до Москви буде летіти три-чотири хвилини. Ви костюм не одягнете, щоб ухвалити грамотне рішення!" – обурився скандальний російський політик.

У свою чергу Цимбалюк зазначив, що Росія мусує тему небезпеки з боку України вже багато років, незважаючи на відсутність будь-яких підстав для цього.

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"Що виходить? Країни Балтії вже не перший рік в НАТО – і ніяких ракет там немає. Україна теж. Скільки було розмов про те, що будуть розміщені якісь системи ураження на території України, але нічого, на жаль, немає. Поставили б ці "піндоси" вже нарешті хоч одну ракету на Хрещатику і націлили її на якийсь важливий об'єкт в Росії! Але ні, ніхто цього не робить. А ці хлопці продовжують лякати росіян солдатами НАТО", – жартує Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Роман Цимбалюка

"І найголовніше не можу зрозуміти: чому, якщо у Російській Федерації такі новтні системи ураження, нові ракети, словом, "кузькина мати" в руках – тільки натисни на кнопку – то чого тоді боятися солдатів НАТО? Тим більше, є прекрасна формула, що "всі здохнуть, а росіяни потраплять в рай", – додав журналіст, цитуючи скандальні слова президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк постібався над неадекватною мрією Жириновського про об'єднання Росії, України і Білорусі в одну російськомовну державу, а також передачу західних українських областей Польщі.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Роман Цимбалюк Геннадій Зюганов
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Он Алекс
Он Алекс
Рома молодец... правда она сильнее любых ватных мультиков от путина
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Он Алекс, конечно молодец, я вообще удивляюсь, как живя в самом сердце Мордора на протухшей ежатине и силосе, находясь под постоянными пытками кгававой гебни Ромка умудряется противостоять ахрессору шатая ненавистный режым? СУГС, ёпста!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Если бы Цимбалюк прослужил бы в армии, то может быть по другому рассуждал
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Исаев Максим
Исаев Максим
А когда Россия боялась НАТО? Срать мы на неё хотели!
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Он Алекс
Он Алекс
Исаев Максим, ахахахаха, да вы ссытесь в каждом вато выпуске новостей в рф, приблизилось нато, отдалилось, вспомнило про рф и т д ....
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