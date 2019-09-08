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8 вересня • оновлено в 12:50
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"Потрібен живим!" Відкрилися секретні деталі операції з вивезення Цемаха

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Учасник процесу вивезення Володимира Цемаха з окупованої бойовиками непідконтрольної Україні території розповів про деталі секретної військової операції.

Про це він повідомив виданню "Радіо Свобода" на умовах повної анонімності, відзначаючи, що Цемаху вивезли бійці 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

twitter.com

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"З нашого боку підготовка до операції зайняла буквально добу. Інші служби, звичайно, готувалися до неї довше, але деталі ми, як завжди, навмисне не розпитували. Якщо щось піде не так – краще знати менше. Нашим завданням було, власне, перевезення Цемаха через лінію розмежування. Складність тут, зокрема, полягала в тому, що на певній ділянці під Донецьком ворог стояв досить купчасто: його вогневі позиції могли перебувати буквально в 100 метрах одина від одної. У так званій "ДНР" до цих пір не знають, як саме ми вивезли Цемаха", - зазначило анонімне джерело.

За його словами, спочатку учасники операції не знали, кого будуть вивозити.

"Я спочатку не цікавився, як звуть бойовика, якого ми будемо забирати, і не розпитував, хто він. Командиру однієї зі спецслужб, з якої ми співпрацювали, поставив тільки два питання: "Чи можемо ми ліквідувати "клієнта", якщо щось щось піде не за планом?" та "Чи варто ця операція таких серйозних зусиль?".На перше питання відповідь була: "Ні, ні в якому разі. Його необхідно доставити живим". На друге командир зі спецслужби відповів щось на зразок: "Так, ця операція коштує серйозних зусиль. Якщо все вдасться – це буде прорив". Після цих слів я зрозумів, що ми будемо забирати когось дійсно цінного", - підкреслив боєць ВСУ.

За його словами, учасникам операції довелося долати мінні поля.

"Щоб вивезти Цемаха, сержанту Олександру Колодяжному і ще одному нашому бійцю фактично довелося йти по мінному полю. Хлопці спускалися через пагорб, Саша з'їжджав на стегні і зірвав міну. Другий боєць підбіг, щоб надати йому допомогу, і сам теж підірвався. Міна спрацювала одночасно у Сашиной голови і ноги другого бійця. Сашу вивозили без свідомості, а другий боєць втратив ногу", - зазначив оповідач.

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Надалі Цемаха відправили до столиці, уточнив боєць.

"Цемаха забрали в Київ. За два дні інформація про його вивезення з Донецька стала публічною. Тим часом за життя нашого сержанта боролися у військовому госпіталі Харкова. Родичам повідомили, що Саша отримав поранення, але не вдавалися в подробиці – ніхто з військових не сказав їм , що лікарі розводять руками ".

Згодом стало відомо, що сержант 74 ОРБ Олександр Колодяжний помер 11 липня в військовому госпіталі в Києві, не приходячи до тями.

"З операції з вивезення Володимира Цемаха і досі не зняли гриф секретності, тому більшість інформації про 27 червня 2019, ймовірно, ще довго буде нікому невідома", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Нідерланди зажадали від Росії видати Цемаха.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
Тег
бойовики
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Потратили кучу бюджетных денег, потеряли одного бойца. Стоило ли все это таких жертв? Поймали дряхлого старика который ничего не знает и отпустили домой за ненадобностью. Д..билы бл@ть.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
какой гриф секретности, сами же все рассказали, ударили по голове и под наркотой провезли через линию соприкосновения. Но главное другое, официально признали что работаете в регионе, так что ответите за все совершенные террористические акты.
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семенов Александр
семенов Александр
На самом деле было так, несколько воинив свитла. как обычно нажравшись пошли искать на жопу приключений, зашли на своё же минное поле , где и подорвались...... "А что же с Цемахои" Цемаха то как взяли?" - спросит свидомый укропатриот-скептик , А Цемах...Цемах, поехал проведать кого то из близких. на оккупированную укропами территорию, там его по наводке соседа-стукача и взяли .
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