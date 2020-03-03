Головна Новини
3 березня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Потеплішає до +20: синоптикиня розповіла, де в Україні буде спекотно

1.9т
Читати матеріал російською

У середу, 4 березня в Україні очікується потепління до +20 градусів за Цельсієм.

При цьому в нашій країні буде одна з найтепліших погод в Європі, повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко.

"У нас очікується +12+18 градусів, а на півдні та місцями в Центрі може бути і до +20 градусів. Ложкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом ", – йдеться в повідомленні.

Весна в Україні

Весна в Україні

У Києві, 4 березня, очікується до +15 градусів і можливо трохи вище температура.

"Хоча це схоже на квітень, але все ж поки березень з таким подарунком", – додала Діденко.

Карта погоди на 4 березня

Карта погоди на 4 березня

Facebook Наталія Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В період з 3 по 7 березня в Україні настане суттєве потепління.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги