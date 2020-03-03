Потеплішає до +20: синоптикиня розповіла, де в Україні буде спекотно

У середу, 4 березня в Україні очікується потепління до +20 градусів за Цельсієм.

При цьому в нашій країні буде одна з найтепліших погод в Європі, повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко.

"У нас очікується +12+18 градусів, а на півдні та місцями в Центрі може бути і до +20 градусів. Ложкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом ", – йдеться в повідомленні.

Весна в Україні

У Києві, 4 березня, очікується до +15 градусів і можливо трохи вище температура.

"Хоча це схоже на квітень, але все ж поки березень з таким подарунком", – додала Діденко.

Карта погоди на 4 березня Facebook Наталія Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В період з 3 по 7 березня в Україні настане суттєве потепління.

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